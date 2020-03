Deputada Joana Darc tem casa alagada após forte chuva em Manaus

Deputada estadual Joana Darc (PL) anunciou por meio de redes sociais que também foi uma das vítimas dos alagamentos | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- Após a forte chuva que caiu na manhã desta segunda-feira (23), em Manaus, a deputada estadual Joana Darc (PL) anunciou por meio de redes sociais que também foi uma das vítimas dos alagamentos. Além dela, muitas famílias e empresas também foram afetadas pela forte tempestade que causou muitos danos na capital.

Veja a postagem da deputada:

Hoje o dia iniciou uma tristeza só para muitas famílias, inclusive para a minha. Quem me acompanha por aqui sabe que a pouco tempo “amiguei” e divido minha vida entre duas casas, a dele e a minha, pois ainda não casamos formalmente. Hoje a minha casa alagou por completo e perdi tudo, absolutamente tudo que vocês possam imaginar. O que mais me dói é o SAMUVET, pois esse carrinho aí ajuda diariamente a salvar muitas e muitas vidas dos nossos animais. Por conta da pandemia do coronavírus nossas caronas Pets estão suspensas, mas está doendo ver coisas que demoramos a comprar e construir, simplesmente se perdendo.Graças a Deus todos estamos bem e nenhum de nossos animais correu risco com todo esse temporal que caiu em Manaus.

Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, nossa cidade cresceu de forma desordenada, não temos mais vazão para as chuvas que só aumentam a todo ano. Saneamento básico é precário, principalmente nos bairros mais carentes. Eis aí a minha preocupação, as pessoas que mais precisam. Muitos de nós certamente recomeçaremos e nos restabeleceremos de forma mais rápida, seja após a pandemia do coronavírus, seja após um alagamento como esse.

Por isso gente, vamos estender as mãos uns aos outros e ajudar. Vamos repensar o nosso meio ambiente, ele está reagindo. Vamos aprender com tudo isso!

Desde que estava como vereadora bato na tecla sobre todas essas questões que assolam manaus, que precisam ser resolvidas e por muitas vezes as pessoas acham que é brincadeira. Não é! Continuarei cobrando, agindo e acima de tudo usando da minha voz para que esses problemas possam ser superados. Tenho falado por vezes, mas parece que a Prefeitura de Manaus só escuta quando o caos se instala. Hoje mesmo estarei cobrando (mais uma vez) medidas de suporte e apoio para aquelas famílias que perderam tudo na data de hoje.

Eu tenho família, tenho para onde ir e tenho como me reerguer e aqueles que não tem? Fica aqui meu apelo e a reflexão a todos nós.

Leia mais:

Chuva desta segunda-feira (23) é a maior registrada em 2020 em Manaus



Casais ficam presos em motéis durante chuva em Manaus

Chuva castiga Manaus e deixa pontos de alagações e pessoas presas em motel

Vídeo: morador ajuda donos de veículos presos em Manaus