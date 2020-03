Wilson Lima apresenta demandas do Amazonas ao Bolsonaro

Aconteceu videoconferência entre ministros de Governo, Presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) e o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), na tarde desta segunda-feira (23), para tratar de medidas de enfrentamento ao novo coronavírus.

O governador do Amazonas explicou que agora serão alinhados os detalhes entre a equipe técnica do Estado e do Governo Federal para saber como esses recursos serão encaminhados.

“Os governadores apresentaram uma carta, e o Governo sinaliza com uma resposta de recursos na ordem de R$ 88 bilhões para estados e municípios nos próximos 15 dias”, afirmou Wilson Lima.

Durante a reunião virtual com Presidente do Brasil, Wilson Lima aproveitou para pleitear demandas do Amazonas. “Fiz um pleito à Presidência da República com relação ao superávit que temos aqui do SUS, para que esses recursos possam ser desvinculados. Solicitei ao Presidente que os recursos de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) possam ser revertidos para a compra de insumos e investimentos na saúde, para combater esse momento difícil, além de pedir o regramento com relação ao transporte rodoviário, especificamente a questão da BR-174 (Manaus-Boa Vista) e dos nossos portos, para que a gente possa impedir que o vírus vá para o interior e cause mais danos ao nosso povo do estado do Amazonas”, enfatizou o governador.

Na ocasião, Bolsonaro fez o anuncio da transferência de R$ 8 bilhões, somente para a área da saúde, em um período de quatro meses, recursos esses que serão utilizados no combate ao Covid-19.