CMM adota ‘teletrabalho’ para manter processos virtuais em dia

Manaus - A Câmara Municipal de Manaus (CMM) oficializou nesta segunda-feira (23), por meio do Ato da Mesa Diretora, o estabelecimento das atividades dos servidores da verba de gabinete, podendo ser executadas fora das dependências da Casa, de forma remota, sob a denominação de ‘teletrabalho’, observadas as diretrizes, os termos e as condições estabelecidos no documento.

“Como o próprio Ato diz, iremos deixar em funcionamento somente os departamentos de saúde e serviço social, em caráter emergencial, justamente para atender aos vereadores, servidores e terceirizados, na questão do coronavírus”, informou vereador Joelson Silva (PSDB).

Os servidores efetivos e comissionados deverão desempenhar suas funções nos processos virtuais, por meio dos sistemas digitais administrativo e legislativo, conforme forem tramitados e observados os prazos regulamentares para atuações nos processos desta natureza.

Já o ingresso em caráter excepcional, nas dependências da Câmara, deverá ser monitorado pelo Departamento de Segurança, mediante autorização da Diretoria Geral.

Caberá ao vereador, no âmbito dos respectivos gabinetes, definir a implantação e o formato do teletrabalho dos servidores da verba de gabinete. A medida visa aumentar a produtividade e a qualidade das atividades desenvolvidas, além de fornecer mecanismos de comprometimento e, ao mesmo tempo, economia de tempo e custos com deslocamentos dos servidores até o local de trabalho, entre outras situações.