Primeira sessão virtual da Aleam apresenta soluções para covid-19

Manaus – A primeira reunião remota dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), foi realizada de forma inédita nesta terça-feira (24), em decorrência do período de isolamento social, provocado pela propagação do coronavírus. Durante a sessão remota, os deputados deliberaram requerimentos sobre remanejamento de recursos e propostas no combate à doença no Estado.

O deputado e presidente da Aleam, Josué Neto (sem partido), presidiu a sessão plenária online, além de sugerir um Projeto de Lei (PL) coletivo. Na proposta apresentada para os deputados, a intenção é proibir o corte de serviços essenciais de água e luz, gás e tratamento de esgoto em todos os municípios do Amazonas, enquanto durar o período da pandemia. O parlamentar também declarou redirecionar os R$7 milhões de emendas que lhe cabem à causa do covid-19.

Já a vice-presidente da Casa, Alessandra Campêlo (MDB), destacou sua preocupação com a parcela vulnerável da população, em especial aos moradores de ruas. A deputada sugeriu que a Arena Amadeu Teixeira, possa ser usada como posto de abrigo durante o período de epidemia. “As pessoas em situação de rua, tomam banho e lavam as mãos muitas vezes só quando chove. Precisamos, também, prevenir que o Coronavírus se espalhe e atinjam essas pessoas e, não só elas, mas outras pessoas com as quais elas possam conviver ou possam ter contato”, concluiu a parlamentar.

Já Sinésio Campos (PT) destacou que as emendas sob a responsabilidade dele, sejam voltadas à saúde, devem ser destinadas ao combate e prevenção do vírus no Amazonas. O petista afirmou que apresentará a liberação do pedido, aos órgãos legais responsáveis, a exemplo do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e a Secretaria do Estado da Fazenda do Estado do Amazonas (Sefaz). “Apresentei requerimento pedindo que TCE e Sefaz realoquem as emendas que apresentei para a Saúde, em ações voltadas para o combate ao Covid-19. Acredito que essa é uma alternativa viável e que não vai de encontro a constituição”, afirmou Sinésio.

Cabo Maciel (PL), protocolou um pedido de entrega de Kits de Equipamento de Proteção Individual (EPI), para todos os agentes de segurança pública do interior do Estado. “Os policiais militares precisam de proteção como máscaras e álcool em gel. O objetivo é dar melhores condições para o desempenho da atividade profissional, uma vez estes atuam diretamente com a população e estão mais sujeitos a contaminação pelo Covid-19. A falta desse equipamento coloca em risco os policiais civis e militares, bombeiros militares e guardas municipais”, comentou.

Economia

O deputado Fausto Júnior (PV), mencionou a liberação de recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES), para microempresários. Na visão de Fausto, essa medida pode fornecer recursos para os empreendedores, gerando capital de giro na retomada dos negócios, principalmente após o período de recesso social pela pandemia.

Assim como Fausto, Adjuto Afonso (PDT), reforçou o discurso do colega de poder, declarando requerimentos favoráveis a dilatação das dívidas empresariais. “Apresentei um requerimento pedindo que a Afeam receba parte dos recursos do BNDES, para que seja colocado nas mãos dos microempreendedores do Amazonas. Fiz também requerimento solicitando que o Basa possa dilatar as dívidas já contraídas por essas pessoas”, destacou Afonso.

Referência

A sessão online foi elogiada por representantes das Assembleias do Acre e Mato Grosso. Que segundo, Josué Neto, solicitaram informações técnicas sobre a transmissão, para adequarem as sessões nos estados onde atuam. “A Sessão não está tecnicamente perfeita, mas já está 70% do que prevíamos. Vamos continuar trabalhando para melhorar a qualidade técnica. Fico feliz em ver a quantidade de pessoas que estão assistindo a transmissão Ao Vivo nas redes sociais. A Sessão também ficará arquivada no nosso Portal da Transparência à disposição da população”, finalizou Josué.