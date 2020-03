ANEEL acata projeto de Lei do deputado Silas Câmara que proíbe o corte

A medida vale por 90 dias, pode ser alterada e foi adotada em razão da crise na economia | Foto: Reprodução Internet

Amazonas - O Projeto de Lei nº 720/2020 do deputado federal e presidente da Comissão de Minas e Energia, Silas Câmara (Republicanos/AM) apresentado no Congresso Nacional à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) foi decidido, nesta terça-feira (24), suspender os cortes no fornecimento de energia elétrica motivados por falta de pagamento dos consumidores.

O projeto de autoria de Silas prevê que: Fica proibido em todo território nacional, à suspensão do fornecimento de água e energia, enquanto perdurar a pandemia do COVID-19.

A medida vale por 90 dias, pode ser alterada e foi adotada em razão da crise na economia provocada pela pandemia do novo coronavírus. Pela decisão, a suspensão vale para todas as residências urbanas e rurais e para os serviços considerados essenciais, como hospitais.

A medida já vinha sendo defendida por entidades de proteção dos direitos dos consumidores como uma forma de ajudar as famílias. O relator do processo, o diretor Sandoval Feitosa, destacou que a medida não isenta os consumidores do pagamento, mas serve para garantir a continuidade do fornecimento para quem não tiver condição manter as faturas em dia.

A resolução da Aneel também prevê outras medidas

• suspensão da entrega mensal da fatura impressa;

• entrega pessoal de faturas;

• suspensão do descadastramento de famílias da tarifa social;

• suspensão de atendimento presencial ao público;

• elaboração de planos de contingência específicos para atender hospitais e locais usados para o tratamento da população.

Segundo a Aneel, os consumidores residenciais respondem por quase 47,5% do faturamento das distribuidoras de energia e hoje o nível de inadimplência é de 5%.

"Caso as medidas de vedação à suspensão do fornecimento resultem em aumento da inadimplência, o Órgão Regulador certamente terá que adotar medidas alternativas para garantia da sustentabilidade do setor elétrico", informou a agência.





Com informações da assessoria