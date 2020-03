Primeira sessão plenária da CMM tem nove projetos analisados

Manaus - Durante a sessão plenária virtual da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta quarta-feira (25), foram deliberados sete Projetos de Lei (PL), dois Projetos de Decreto Legislativo e um Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município de Manaus (Lomam).

Durante a sessão, realizada no horário regimental, foi comunicado pelo presidente da CMM, Joelson Silva (PSDB), que as reuniões ordinárias virtuais vão acontecer pelo menos uma vez na semana, durante o período de vigência do Ato da Mesa Diretora que, suspendeu as sessões presencias, em decorrência da pandemia do coronavírus. Mas, ressaltou que sessões extraordinárias poderão ocorrer, a qualquer tempo, desde que haja matérias relacionadas à pandemia que precisem ser deliberadas, em caráter de urgência. Sempre por meio de videoconferência.

Durante a reunião também foram realizadas discussões sobre as ações de enfrentamento ao coronavírus (Covid-19), colocadas em prática pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB) e, também, pelos governos estadual e federal. Alguns vereadores se manifestaram sobre a destinação de emendas parlamentares, reforçando o orçamento municipal que vai custear essas ações, a maioria delas, executadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA).

Alguns parlamentares, como Elias Emanuel (PSDB), Claudio Proença (PL) defenderam o direcionamento de emendas também para a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (SEMMASDH), a fim de reforçar ações voltadas às famílias atendidas pelo programa Bolsa Família e a população que se alimenta por meio do programa cozinhas comunitárias.