Governo do AM divulga monitoramento remoto no aeroporto de Manaus

Manaus - Um pacote de medidas complementares para o controle epidemiológico e contenção do novo coronavírus (Covid-19) no estado, entre as novas determinações estão na decretação do regime de quarentena, voltados para os passageiros que desembarcarem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, passarão a ser monitorados por meio de um aplicativo.

O governador Wilson Lima (PSC), explicou que a medida visa aumentar o controle dos casos suspeitos que chegarem a Manaus por via aérea. Segundo ele, equipes do Governo do Estado desenvolveram um aplicativo de celular que fará o monitoramento do estado de saúde dos usuários por um período de 14 dias. A solução tecnológica foi criada a partir de uma parceria com a iniciativa privada e estará disponível a partir desta quinta-feira (26).

“No momento em que essa pessoa baixar o aplicativo, vai ser localizada onde quer que esteja. É uma espécie de localizador, GPS. Então, os profissionais vão acompanhar em tempo real e lá tem algumas opções dentro do aplicativo. Se ele precisar, por exemplo, de um atendimento médico emergencial, se de repente ele passar mal, se a situação dele se agravar, automaticamente uma equipe da FVS sairá para fazer atendimento desse paciente e levar para o Delphina Aziz”, disse o governador.

Além dessa nova medida, o Governo do Amazonas vai fazer aquisição de 30 mil kits de testes rápidos para a doença. O governador também anunciou que os agentes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), terão poder de polícia, para fortalecer o controle epidemiológico.

Medidas serão mantidas

Wilson Lima também comentou o pronunciamento do Presidente Jair Bolsonaro, feito em rede nacional na noite de terça-feira (24), reafirmou que o Governo do Amazonas não voltará atrás em nenhuma decisão tomada até o momento para conter o avanço do novo coronavírus no Estado.

“Nosso objetivo é fazer que esse vírus seja retardado, que ele não atinja todo mundo ao mesmo tempo. Se isso acontecer a nossa estrutura de saúde não vai ter condições de atender todo mundo. O que estamos tentando fazer aqui é retardar o máximo possível a infecção das pessoas para que possamos ter controle e possamos atender todo mundo”, finaliza o governador.