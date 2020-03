Covid 19: Adjuto Afonso propõe repasse do FTI aos municípios

Manaus (AM) - O deputado Adjuto Afonso (PDT) fez uma Indicação ao governo do estado, solicitando o repasse da parcela devida do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviço e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas (FTI), aos municípios para auxiliar no combate a pandemia do Covid 19. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O deputado Adjuto Afonso (PDT) fez uma Indicação ao governo do estado, solicitando o repasse da parcela devida do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviço e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas (FTI), aos municípios para auxiliar no combate a pandemia do Covid 19.

“Solicitei ao governo que a Secretaria de Estado da Fazenda faça, imediatamente, o repasse aos municípios da parcela devida do FTI, para ser utilizado no combate a proliferação do vírus, principalmente em municípios como Humaitá e Boca do Acre, no Sul do Amazonas, que fazem fronteiras com estados que já registram casos positivos da doença”, ressalta o parlamentar.

No documento, o deputado reforça, ainda, que o recurso também irá auxiliar na recuperação econômica destas localidades. “O pedido se reveste de total interesse social e a aprovação irá contribuir para a recuperação dos negócios dos empreendedores”, disse.

* Com informações da assessoria