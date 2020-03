‘É possível conciliar tecnologia, meio ambiente e produção rural’

Manaus - Petrucio Pereira de Magalhães Júnior, 46 anos, natural de Benjamin Constant, assumiu em 2019 a Secretaria Estadual de Produção Rural (Sepror). É Engenheiro Agrônomo com mestrado em Agricultura e Sustentabilidade na Amazônia, formado na Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Advogado com especialização em direito público pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

O secretário do Sistema SEPROR, antes de assumir a gestão, esteve como Superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e, foi, Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Amazonas (OCB).

A SEPROR Amazonas é responsável pela execução das políticas públicas voltadas ao setor agropecuário, pesqueiro, agrícola e de abastecimento. Desenvolve pesquisas, avaliações da produção e mercado agropecuário. Atua no fomento, fiscalização da produção agrícola e vegetal, garantindo a qualidade sanitária dos produtos e a sustentabilidade ambiental do processo de produção.

Em Tempo: De que forma o setor Agro pode ajudar a superar a crise econômica causada pelo Coronavírus?

Petrucio Magalhães: Sempre o setor AGRO ajudou o Brasil nas principais crises econômicas, não será diferente agora. Temos essa vocação natural de produzir alimentos e isso ninguém contesta. Você pode viver sem um veículo, sem um aparelho eletrônico ou qualquer outro bem material, mas não vive sem se alimentar. Portanto, mesmo nesse momento de isolamento social, os nossos produtores rurais estão produzindo, não pararam de trabalhar, sendo fundamentais para a garantia do abastecimento das cidades. Temos uma safra em produção, aqui no estado os indicadores são positivos, tanto IBGE quanto a CONAB mostraram que crescemos mais de 8,5 % em 2019 em relação a 2018 e projetam crescimento também em 2020.

ET: Quais são as prioridades para 2020?

PM: Estamos executando o Plano Safra 2020. É óbvio que ninguém esperava por uma pandemia que irá comprometer a economia mundial. Estamos ainda no ápice da crise, e certamente teremos que reavaliar e replanejar muitas coisas que estavam no nosso planejamento. Mas, sou sempre otimista. Acredito muito na capacidade de nossa gente trabalhadora e no setor AGRO. É hora de unirmos forças, de sermos solidários para superarmos os desafios que teremos pela frente.

ET: Fala um pouco das estratégias que a Sepror está montando para auxiliar no escoamento da produção rural?

PM: Logo que assumimos a Secretaria de Produção Rural a convite do Governador Wilson Lima, percebemos que a principal demanda do setor era recuperação de ramais e vicinais. Por muitos anos essa questão foi renegada a terceiro plano, dificultando o escoamento da produção. Fizemos uma parceria com a Seinfra e com algumas Prefeituras Municipais. Aproveitando o período de verão, recuperando as principais estradas e rodovias, bem o Governo está trabalhando na duplicação da AM-070, na modernização da AM-010, asfaltando ramais do Caldeirão em Iranduba e, vários ramais em Autazes e no Careiro. Em 2020, lançamos o programa SOS Vicinais, onde também estamos recuperando trechos críticos em ramais no cinturão verde de Manaus no período chuvoso, a exemplo da comunidade Frederico Veiga e em Novo Paraíso. Cabe destacar que recuperar ramais e vicinais melhora o escoamento da produção rural, mas também contribui com a educação permitindo levar os filhos dos agricultores a escola e também garante o acesso do cidadão a saúde e segurança pública.

ET: O sul do Amazonas é muito forte na pecuária, existe algum projeto específico para desenvolvimento nessa região?

PM: O Brasil tem vocação para produzir alimentos e o Amazonas também, só que de forma diferente, pois aqui temos que produzir com sustentabilidade. A sub-região Sul é um outro estado, duas vezes maior que o estado de Roraima, com bioma diferenciado que permite a produção sustentável. Lá nós temos um cenário de oportunidades de desenvolvimento com o asfaltamento da BR-319, à inauguração de Frigoríficos e Portos, a Hidrovia do Madeira (Ligando a Europa) e, a possibilidade real de aumentarmos a geração de emprego e renda com o setor AGRO. Estamos também integrados com os estados do Acre e Rondônia, além da proximidade de atendermos o mercado consumidor de Manaus. Todo esse potencial logístico, favorece a vocação natural da região Sul para agricultura. Entendemos ser perfeitamente possível reduzirmos desmatamento e queimadas, conciliando produção e meio ambiente, trazendo as novas tecnologias como principal aliado.

ET: A licença ambiental é um problema para esses produtores. Como ajudá-los?

PM: Estamos no bioma Amazônico e temos que compreender a floresta como um ativo importante. Esse é um diferencial que nenhum outro lugar possui, daí precisamos agregar valor á tudo o que for produzido no nosso estado, trazendo junto a nossa marca da biodiversidade. Importante destacar que temos áreas degradadas suficientes para produzir sem precisarmos pressionar novos desmatamentos. Para isso a pesquisa, tecnologia e o fomento são essenciais. Estamos trabalhando para agilizar dentro da legalidade licenciamentos de empreendimentos produtivos que, visem recuperar essas áreas degradas, restabelecendo sua função social e promovendo a geração de emprego e renda no interior.

ET: Como plantar e produzir sem desmatar?

PM: Interiorizar o desenvolvimento econômico é fundamental, pois os números da pobreza avançam e assustam. Vou dar o exemplo prático da importância da pesquisa. Hoje, somos exemplo mundial da produção verde, temos uma pecuária extensiva onde se utiliza em média 1 cabeça/hectare. Com tecnologia da Embrapa, ILPF (lavoura/pecuária/floresta) podemos fazer o pastejo rotacionado e, adensar até 7 ou mais animais por hectare com ampliação dos índices produtivos e econômicos, melhorando a renda do agricultor e garantindo produtos de excelente qualidade aos consumidores com a marca da sustentabilidade Amazônica.

ET: Existe alguma estratégia que evite o desmatamento ou o recupere?

PM: Entendo que não se combate desmatamento com pobreza, desemprego e desigualdade social. Temos que gerar oportunidades para quem vive no interior. Promover o potencial das cadeias produtivas como a produção de açaí, castanha, guaraná, cupuaçu, peixes, agroindústrias e tantos outros negócios amazônicos, seja o caminho mais eficiente para evitar o desmatamento. O nosso Plano Safra 2019/2020 tem esse objetivo.

ET: As agroindústrias de queijo recebem atenção especial do Sistema Sepror?

PM: As Queijarias Artesanais no Amazonas são outra boa referência do projeto de interiorização do desenvolvimento econômico. Temos uma planta de queijaria fluvial para áreas de várzeas que foi concebida pelos técnicos do Sistema Sepror, onde se produz o ano inteiro, estando o rio cheio ou seco. O número dessas agroindústrias só cresce no Amazonas, e são outro exemplo de que é possível gerar mais emprego e renda, garantindo produtos com sanidade animal e de boa qualidade aos nossos consumidores, principalmente os de Manaus. Linhas de crédito da Afeam e do Basa têm sido fundamentais para que esses novos empreendimentos de produtos lácteos possam acontecer. O Idam assiste tecnicamente esses pecuaristas e elabora todos os projetos para compra de animais e criação da agroindústria queijaria. A ADS viabiliza a comercialização dos produtos nas feiras e nos programas governamentais, como por exemplo o Preme. E a Adaf garante a sanidade de todo o rebanho e dos produtos lácteos que serão consumidos pela população. É esse trabalho integrado que tem dado ótimos resultados ao setor.

ET: O Peixe no Prato é um programa que acontece nos bairros mais carentes de Manaus? Fale um pouco sobre ele.

PM: O programa é itinerante e aproxima o pescador/piscicultor do consumidor. Assim a gente tira a figura do atravessador, e damos todo suporte e a logística necessária para ele trazer o seu pescado, onde o próprio pescador/piscicultor vende o seu peixe a preços acessíveis à população mais carente. Além disso, produtos da agricultura familiar das feiras da ADS, itens obrigatórios para se fazer um bom peixe, como: cheiro verde, pimenta de cheiro, tomate, pimentão, entre outros, são comercializados a um real à sacolinha.

ET: O projeto Caseiro Rural é um projeto inédito e inovador. Qual o objetivo dele?

PM: Sempre ouvíamos que não tínhamos mão-de-obra para trabalhar no campo. O problema era com os caseiros. Em reunião, surgiu a ideia desse projeto. Nossa meta é formar mais de 400 trabalhadores rurais (caseiros) para o mercado de trabalho. Os cursos são feitos na Sepror e os instrutores são todos técnicos da secretária. Os alunos recebem material didático e alimentação durante os 3 dias de curso, em aulas teóricas e, principalmente, práticas. Ao final encaminhamos as listas dos egressos para o SINE e também mantemos os nomes no nosso banco de dados na própria Secretaria para quem quiser contratar um trabalhador rural capacitado.