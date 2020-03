Prefeitos do interior do AM debatem adiamentos das eleições

Manaus – Gestores municipais do Amazonas, discutem sobre adiamento das eleições municipais deste ano, em razão da pandemia de coronavírus. Apesar das declarações da presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, afirmando ser um "debate precoce". O adiamento é cogitado para não se tornar um empecilho no enfrentamento da epidemia.

A Constituição Federal (CF), determina que as eleições municipais devam ser realizadas no primeiro domingo de outubro, a cada quatro anos. Para o adiamento ocorrer, seria necessária uma alteração da Constituição. O Congresso seria responsável por deliberar o assunto.

O prefeito de Codajás, Abraham Lincoln Dib Bastos (PSD), se posicionou favoravelmente ao adiamento das eleições municipais, caso a epidemia se estenda até outubro. No entendimento de Bastos, o pleito tem gastos que podem ser afetados pelo desequilíbrio do covid-19 na cidade, localizada a 240 km da capital. "Se a epidemia continuar por mais tempo e com isso desequilibrando a economia do país, sou favorável ao adiamento das eleições municipais, pelo fato dos gastos que requer um pleito eleitoral", declarou.

Já no município de Carauari, separado por 788 km de Manaus; o prefeito Beto Ramalho (MDB), declara tratar a questão em segundo plano. Pela distância que separa a cidade da capital, Ramalho afirma direcionar boa parte dos esforços para conter a doença, caso registre algum caso. “Ainda não sei ao certo, estamos em um momento muito conturbado para pensar nessa possibilidade (de adiar eleições). Para mim é algo que não faz diferença, estou pensando como uma demanda secundária. Estou tão envolvido com essa situação (da epidemia), que não penso em eleições”, desabafou.

Ramalho ainda reforçou que apesar da preocupação redobrada, a população tem colaborado com os esforços de contenção do vírus. Ele ainda mencionou a criação de uma Unidade de Cuidados Intensivos (UCT) para atendimento de possíveis casos da doença. “O Carauariense está sendo parceiro, estamos no controle. Também estou articulando a montagem de uma UCT, que vai ser um avanço para o munícipio, caso consigamos”, explicou.

Por meio de nota, o prefeito Adail Filho (Progressistas) afirma que não se posicionará sobre a questão no momento. Para Adail o foco é intensificar medidas de contenção ao Covid-19 no município de Coari; que fica distante 363 km de Manaus. “O prefeito está visando intensificar as medidas para conter a chegada do novo Coronavírus no município. Em relação as eleições, em outro momento oportuno irá se manifestar”, comunicou.

Divergências

Em Rio Preto da Eva, cidade afastada a 79 km da capital Amazonense; o prefeito Anderson Souza (Pros), acredita que as eleições devem ser adiadas, mas não canceladas por conta do coronavírus. Contudo, ele reforça que o Congresso não conseguiria votar a tempo, a prorrogação dos mandatos eletivos municipais até 2022. “Acredito que a Justiça Eleitoral faça um novo calendário, para as eleições ocorram ainda este ano. Com isso, o Congresso não teria tempo de votar a Emenda Constitucional, para prorrogação de mandatos e determinar uma eleição geral em 2022, com mandato de 5 anos, sem reeleição”, esclareceu.

Na terra da Ciranda, Manacapuru, cidade a 176 Km de Manaus; o Prefeito Beto D'Angelo (Pros) avalia que um possível cancelamento das eleições é precipitado. Apesar disto, Beto também se baseia na previsão de duração da transmissão do Covid-19, que pode se estender por meses. “Essas questões sobre um possível cancelamento das eleições, devem ser discutidas mais adiante. O importante é manter esforços da União, Estados e Municípios voltados para o combate à proliferação do COVID-19. Porém, de acordo com a previsão do Ministério da Saúde, de que a pandemia do coronavírus poderá se alastrar por até quatro ou cinco meses; isso acabará comprometendo todo o andamento do processo eleitoral deste ano. Sendo assim, é favorável que haja uma ampla discussão sobre o tema no congresso nacional, afim de garantir que o processo democrático não seja prejudicado”, finalizou.



Enfraquecimento da democracia

O Cientista político Carlos Santiago, analisa o cenário de incerteza geradas pelo coronavírus, que já prejudica articulações das pré-candidaturas de vereadores e prefeitos. Ele afirma ainda, o esfriamento das coberturas midiáticas, ocasionados pelo vírus. Para Santiago, alguns prefeitos ainda buscam o adiamento das eleições para benefício próprio.

“A pandemia já impacta a pré-campanha eleitoral, pois postulantes ao cargo de prefeito e de vereador, estão adiando reuniões populares, cancelando debates sobre os problemas da cidade e visitas em bairros e entidades da sociedade civil. Além disso, todo foco da mídia está direcionado para a cobertura das ações contra o vírus, o clima de pré-campanha esfriou”, ponderou. Ainda existem atuais prefeitos, buscando o adiamento das eleições, com objetivo de ficarem mais tempo no poder, um desejo que não encontra amparo na Constituição e nem nos fatos reais. Esses atuais gestores, serão avaliados pelas realizações dos anos de mandato, não somente pelo período da pandemia. Ademais, as eleições são momentos únicos num País democrático, em que o povo avalia, elege ou reelege os seus governantes. Adiar as eleições seria um prejuízo a sociedade e o enfraquecimento da democracia”, conclui o especialista.