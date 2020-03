Campanha ‘Brasil Não pode parar’ pode repetir lição italiana

Manaus – A campanha milionária “O Brasil não pode parar”, contratada pelo governo federal, sem licitação, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) ontem (27), e onerou R$ 4,8 milhões aos cofres públicos. Em meio às incertezas da população sobre a manutenção dos postos de trabalho e do cenário econômico, o dispendioso vídeo de um minuto que é a peça da campanha publicitária, defende o fim do isolamento social.

A estratégia chamada de “isolamento vertical”, prevê que apenas idosos e pessoas com doenças pré-existentes, possam ficar em casa. Esse discurso adotado pelo Presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), durante o último pronunciamento em rede nacional, foi mantido na campanha e, vai contra todas as recomendações das organizações sanitárias e de saúde, a níveis nacionais e internacionais.

Principais líderes mundiais a exemplo doPpresidente do Estados Unidos, Donald Trump e Giuseppe Sala, o Prefeito de Milão, na Itália, ambos reconheceram que estimular a continuidade das atividades sociais e econômicas, em meio a pandemia de Covid-19 foi um erro.

No início da campanha italiana em 26 de fevereiro, Milão registrava 258 casos confirmados da doença, com apenas 12 óbitos. Após o estimulo à saída, a província de Lombardia, onde se localiza Milão, foi arrasada pelo vírus. Atualmente, são quase 35 mil casos de Covid-19 no País e quase 5 mil mortes, de acordo dados da Defesa Civil Italiana.

Giuseppe concedeu entrevista à imprensa nesta semana, admitindo o erro ao apoiar a campanha “Milão não para”. “Muitos se referem àquele vídeo que circulava com o título #MilãoNãoPara, explodia nas redes, todos o divulgaram, inclusive eu. Certo ou errado? Provavelmente errado”, comentou. A chamada da desastrosa campanha italiana é idêntica a recém lançada pelo governo brasileiro.

Assim como Bolsonaro, Trump em seus pronunciamentos, também minimizava a gravidade do coronavírus. Contudo, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, os americanos chegaram a impressionante marca de 82 mil infectados, deixando Itália e China para trás. Com o impacto, Donald reconsiderou e por meio de carta aberta, pediu que a população se mantenha em casa.

Mesmo com a incidência de casos, Trump ainda acredita que a economia e a rotina da população poderão voltar à normalidade, justificando que o aumento é ocasionado pelo método de teste utilizado no País. "O aumento é por conta da nossa maneira de testar. No fundo não sabemos quais são os números reais da doença, mas nós testamos um grande número de pessoas e a cada dia vemos que nosso sistema funciona", comentou Presidente americano.