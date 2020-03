Indicação prevê prorrogação de parcelamentos de débitos com o Estado

Manaus - Diante do baque econômico que a pandemia do coronavírus (Covid-19) provoca aqueles que, por conta da quarentena, não podem mais exercer os meios pelos quais ganhavam seu sustento ou os que estão sofrendo os prejuízos desse isolamento social, a exemplo de autônomos, microempresários, pequenas e grandes empresas que tiveram seus negócios prejudicados com a paralisação do comércio e, não terão como pagar suas dívidas. O deputado estadual Felipe Souza (Patriota), enviou ao governador, Wilson Lima, nesta semana um requerimento para que o Estado e a Procuradoria Geral do Estado (PGE), suspendam por 90 dias, a contar a partir de abril do corrente ano, os débitos relativos à dívidas ativas, dívidas administrativas e também prorroguem os parcelamentos das mesmas.

Desde o surgimento da nova doença Covid-19, o deputado estadual tem sugerido diversas propostas ao governo, como forma de minimizar as consequências dessa crise gerada pela pandemia.

“É preciso sensibilidade para compreender o cenário que estamos vivendo. Esta sugestão é uma forma de fazer com que aqueles que estão inscritos na dívida ativa possam priorizar, neste momento, a manutenção da casa, saúde, e claro, dos negócios. A realização desses benefícios, em caráter excepcional, vai ajudar não somente essas pessoas a não se enrolarem em mais dívidas por conta dos juros, mas o próprio Estado” disse.

Rastreamento remoto

Como forma de conter o avanço do Covid-19, o parlamentar também apresentou o requerimento que solicita aquisição de materiais de testagem e, a criação de centros de atendimento tipos “Drive Thru” para rastreio rápido da doença coronavírus.

A intenção do requerimento, segundo o deputado, é testar qualquer pessoa que teve contato direto com algum paciente confirmado com a doença e, não apenas quem apresentar os sintomas. “A gente sabe que leva um tempo até os sintomas da doença aparecerem, podendo fazer a pessoa infectada contaminar outras ao redor”, disse Felipe Souza

Ainda que se tenha todos os cuidados amplamente divulgados pelas mídias, a forma como o vírus se espalha é rasteira e muito rápida.





*Com informações da assessoria.