Justiça determina: governo não pode mais incentivar fim do isolamento

Decisão liminar suspendeu decreto do presidente Jair Bolsonaro que elencava como serviços essenciais templos religiosos e lotéricas também impede o governo federal de incentivar o fim do isolamento social, adotado como medida de combate à propagação do coronavírus.

O juiz federal Márcio Santoro Rocha, da 1ª Vara Federal de Duque de Caxias, determina na decisão que governo federal e a prefeitura de Duque de Caxias "se abstenham de adotar qualquer estímulo à não observância do isolamento social recomendado pela OMS".

A liminar fixa multa de R$ 100 mil em caso de descumprimento da decisão e atende pedido feito pelo Ministério Público Federal.

O argumento atendido pelo magistrado é de que a inclusão de novas setores entre aqueles considerados essenciais seria ilegal, uma vez que a relação está estabelecida em lei de 1989.

Trânsito Aéreo

"Uma portaria publicada nesta sexta-feira (27) em edição extra do Diário Oficial da União amplia para todas as nacionalidades a restrição de entrada de estrangeiros no Brasil por via aérea.

A medida passa a valer na próxima segunda-feira (30) e, na prática, estende a norma que já estava em vigência e proíbe temporariamente o ingresso de viajantes vindos de diversos países da Ásia, Oriente Médio e Europa.

O fechamento total das fronteiras brasileiras por ar foi definido pelos ministérios da Infraestrutura, Casa Civil, Justiça e Saúde. Outra medida tomada também nesta sexta impede que sejam admitidos no país pessoas que fariam passagem pelo Brasil (em conexão aérea, por exemplo), mas que se destinem a localidades que estão com fronteiras fechadas para evitar a disseminação do coronavírus.

O objetivo é fechar o trânsito e evitar que pessoas fiquem "presas" nos aeroportos brasileiros."