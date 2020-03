Bi Garcia crítica quem apóia as posições do presidente Bolsonaro

Parintins (AM)- Em um suposto áudio vazado neste domingo (29), o prefeito de Parintins (a 372 quilômetros de Manaus), Frank Bi Garcia (PSDB), pede aos seus secretários e coordenadores da sua gestão que parem de fazer declarações a favor da posição do presidente Jair Bolsonaro, sobre o fim da quarentena contra a disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

"Pelo amor de Deus, parem de estar nessa lenga, lenga. Nós temos um foco, trabalhar para evitar mais mortes aqui no município de Parintins. É trabalhar para evitar mais contaminações de pessoas e salvar vidas." enfatizou o prefeito Bi Garcia

Na gravação de um pouco mais de um minuto, o prefeito reforça que não quer mais receber prints de declarações de membros da sua equipe em redes sociais. "Quem não sentir bem, peça para sair ou então vou mandar embora. Não aguento mais receber mensagens da população sobre secretários, subsecretários ou de coordenadores se preocupando com o Bolsonaro", disse no áudio.

Apesar de criticar a postura do presidente, sobre o pronunciamento nacional, defendendo o fim da quarentena e o retorno das atividades no país, Bi Garcia disse que Jair Bolsonaro acerta nas ações e erra nos pronunciamentos. "Bolsonaro acerta no atacado e erra no varejo".

A reportagem tentou falar com o prefeito Bi Garcia para confirmar o tero do áudio, mas até o momento não obteve sucesso por meio de telefonema.