Prefeito protocola junto a CMM medidas de proteção à Manaus

Manaus – Um “pacote" de medidas combativas ao Covid-19, composto por três Projetos de Lei (PLs) de autoria do prefeito Arthur Neto (PSDB), foi enviado à Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta segunda-feira (30), para deliberação dos vereadores. Os PL’s emergenciais são voltados à proteção social de estudantes, segurança fiscal das contas do munícipio e flexibilização dos pagamentos de serviços de arrecadação pelos contribuintes.

Entre as iniciativas está a mudança na Lei Orçamentária Anual (LOA), que prevê o corte de cerca R$ 500 milhões em despesas do município. A justificativa da ação é baseada na possível queda da arrecadação, motivada pela pandemia. O valor da redução estimado pela Secretaria Municipal de Finanças (Semef), é de R$ 350 milhões.

As medidas de corte adotadas, devem abranger áreas administrativas, que estão em andamento ou ainda serão implementadas para reduzir as despesas de custeio. Caso seja necessário, o prefeito não descarta a possibilidade de novos cortes, em caso de agravamento da crise do coronavírus.

Serviços destinados ao funcionamento do serviço público a exemplo de alugueis, fornecimento de energia elétrica, água, material de expediente e de limpeza, alugueis de veículos, combustíveis, entre outros.

" Vamos manter um custeio saudável. Precisamos aprofundar isso, estudar novas ideias, para que façamos uma segunda rodada e descobrir meios para que possamos sair da melhor forma possível dessa crise” " Arthur Virgílio Neto, Prefeito de Manaus, sobre as ações durante a pandemia

As iniciativas aliadas à eficiência em gestão e ao equilíbrio financeiro, fiscal e previdenciário de Manaus, podem promover segurança econômica durante o período da pandemia. “Nós vamos nos manter assim, uma prefeitura equilibrada, com saúde fiscal, uma prefeitura capaz de honrar com seus compromissos”, ressalta Arthur Neto.

Outra medida emergencial aprovada pela CMM, trata do programa “Nossa Merenda”, que consiste em um auxílio financeiro no valor de R$ 50, para garantir a segurança alimentar de alunos economicamente vulneráveis, da rede pública municipal de ensino. O valor de R$25 inicialmente sugerido pelo executivo, ganhou aumento após a votação dos vereadores. A propositura irá beneficiar aproximadamente 90 mil estudantes, afastados das escolas pela pandemia, a partir de abril.

Joelson Silva (PSDB), presidente da CMM, reforçou que a cooperação entre executivo e legislativo, vai garantir a alimentação as crianças mais vulneráveis, os quais têm na merenda escolar uma das principais, senão a principal, fonte de suprimento de suas necessidades nutricionais. “Essa harmonia que temos com o Executivo permite que a gente possa debater e tomar decisões em cima de assuntos de tamanha envergadura, para o bem dessas crianças e da própria população manauara, neste momento tão complicado”, avaliou Joelson.

IPTU

O terceiro PL prevê a prorrogação do prazo de vencimento de tributos municipais parcelados, autorizando o parcelamento online de tributos. O pagamento faz referência à cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (Iptu), do exercício 2020. A propositura sugere a alteração da data de vencimento dos parcelamentos vigentes, com a postergação de três meses para todas as parcelas, cujo prazo está prestes a vencer.

Além disso, o dispositivo também considera parcelas vencidas, permitindo ao contribuinte que esteja inadimplente com o parcelamento de dívidas pactuadas, tenha anulação da contagem do prazo da mora de pagamento.

Cabe aos vereadores contemplar o PL, que prevê ainda, a viabilização, por meio dos portais de serviços postos ao contribuinte na rede mundial de computadores o atendimento de demandas emergenciais, inclusive celebração de parcelamentos. Nestes casos o vencimento da primeira parcela, conforme o projeto, será de 60 dias após a sua pactuação.