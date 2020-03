Mesmo na contramão de Bolsonaro, Mandetta não será demitido

Mandetta ganhou protagonismo em razão das ações de enfrentamento ao novo coronavírus | Foto: Divulgação





O ministro da Casa Civil, Braga Netto, disse nesta segunda-feira que, neste momento, não existe a ideia de demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Mandetta ganhou protagonismo em razão das ações de enfrentamento ao novo coronavírus, que já matou 159 pessoas no Brasil, e tem dado recomendações contrárias ao que quer o presidente Jair Bolsonaro.

"Deixar claro para vocês: não existe essa ideia de demissão do ministro Mandetta. Isso aí está fora de cogitação. No momento. Tá certo? Não existe", disse Braga Netto, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto.

Mandetta, que também participou da coletiva, comentou em seguida:

"Em política, quando fala "não existe", a pessoa já fala existe", disse.

Em entrevista coletiva hoje, Mandetta voltou a contrariar o presidente e pedir que sejam mantidas as recomendações de isolamento social feitas pelos estados para conter o avanço da epidemia do novo coronavírus, que já matou 159 pessoas e contaminou 4.579 no país.