Aumentam julgamentos de processos no AM com plataforma virtual

Manaus - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) tem assegurado o atendimento prestado à população. Na 2.ª Instância, uma das medidas é a intensificação dos julgamentos de processos em plataforma virtual, que conforme levantamento realizado junto ao gabinete da desembargadora, Joana dos Santos Meirelles, foram intensificados nas últimas duas semanas.

A magistrada do TJAM integra, atualmente, o colegiado da 1.ª Câmara Cível, das Câmaras Reunidas e também do Conselho de Magistratura.

Desde o último dia 20 de março até nesta quinta-feira (30), o gabinete da magistrada totalizou 72 julgamentos virtuais.

Além desse quantitativo, a desembargadora Joana dos Santos Meirelles, no mesmo período, também proferiu 30 decisões monocráticas e 60 decisões de recebimento de recurso/atribuição de efeitos suspensivos.

Para a magistrada, a utilização da plataforma virtual para julgamentos é eficaz e imprescindível para momentos como esses, onde a Organização Mundial de Saúde e o Poder Público recomendam o teletrabalho e, excepcionalmente, o isolamento social.

“A possibilidade de julgamento dos processos em sessão virtual contribui com a efetividade da Justiça e com a duração razoável do processo. Nesse período de home office e isolamento social, é importante que o trabalho continue sendo desenvolvido, evitando congestionamento processual”, comentou a desembargadora.