Governo paga cooperativas de médicos e enfermeiros

Manaus - O Governo do Amazonas priorizou os terceirizados da saúde e pagou R$ 23 milhões, referentes a uma parte de janeiro para as cooperativas de médicos e enfermeiros. O restante do mês de janeiro, cerca de R$15 milhões e, a competência de fevereiro, tem a previsão do pagamento sair até o dia 20 de abril.

Segundo a deputada estadual, Mayara Pinheiro (Progressistas), também Presidente da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), ressalta que o pagamento aos terceirizados, é resultado de sua articulação com o Governo do Estado.

“Essa foi uma proposta aceita durante uma reunião entre cooperativas e Governo, sendo essencial para estes profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Estes profissionais são fundamentais ao nosso sistema de saúde. Sem dúvida, é mais uma conquista coletiva e seguimos trabalhando em favor de medidas efetivas à população”, concluiu a parlamentar.

Mayara Pinheiro, destacou ainda que, em um segundo momento, é preciso verificar o aditivo de profissionais como clínicos plantonistas, os quais vão atuar nos hospitais de atendimento durante a pandemia

A Comissão de Saúde da Aleam, presidida pela deputada, tem feito diversas ações técnicas para verificar quais propostas podem ser aplicadas, reforçando áreas mais carentes como a questão dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), compra dos testes rápidos para covid-19 e ampliação da capacidade do Hospital Delphina Aziz.