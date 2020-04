MPF garante direito de resposta ao povo Waimiri-Atroari

Manaus - Atendendo a pedido do Ministério Público Federal (MPF), a Justiça Federal do Amazonas (TRF1) determinou à União e à Fundação Nacional do Índio (Funai), em caráter liminar, que assegurem ao povo indígena Waimiri-Atroari direito de resposta aos discursos discriminatórios proferidos em perfis do governo brasileiro por autoridades públicas. Caso a medida seja descumprida, poderá pagar multa diária de R$ 1 mil.

O direito de resposta deve ser garantido por meio da publicação de carta do povo Waimiri-Atroari nos sítios eletrônicos do Planalto e dos ministérios, em ícone da página inicial, pelo prazo de 30 dias.

A decisão também determina que os réus elaborem plano de combate ao discurso de ódio contra povos indígenas no âmbito do Estado e na sociedade brasileira, com indicação de cronograma de reuniões com o movimento indígena e entidades indigenistas, a ser apresentado no prazo de 60 dias, observando o que prevê o artigo 6º da Convenção nº 169, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais.

Conforme a Justiça Federal, União e Funai também deverão indicar às autoridades públicas, nos termos da Convenção Contra todas as formas de Discriminação Racial, ratificada pelo Brasil e promulgada pelo Decreto n.º 65.810, de 8 de dezembro de 1969, que não incitem ou encorajem a discriminação racial, por meio de circular e manifestação pública dos ministérios e Presidência da República, no prazo de 20 dias.

Ao acolher os pedidos de liminar do MPF, a decisão ressalta que “a inserção dos povos indígenas na cultura predominante no Brasil é, na verdade, um fator de grave discriminação” e que esse tipo de pensamento “pressupõe que o povo indígena estaria em um estágio evolutivo inferior em relação ao não-índio”. A Justiça Federal concluiu que os discursos das autoridades são “dissonantes dos objetivos e das obrigações assumidas pela República Federativa do Brasil a nível internacional e também apresentam-se em desacordo com a Constituição Federal”.

*Com informações da assessoria.