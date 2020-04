Governador do AM contesta noticia falsa publicada em sites

O governador contestou notícia falsa divulgada em sites de que teria assinado contrato para aquisição de instrumentos musicais, em detrimento à área da saúde. | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O governador do Amazonas, Wilson Lima, reafirmou nesta quarta-feira (1º) que todo o esforço do Estado do Amazonas está concentrado no combate ao novo Coronavírus, com prioridade para investimentos na saúde e áreas essenciais como a segurança pública.

O governador contestou notícia falsa divulgada em sites de que teria assinado contrato para aquisição de instrumentos musicais, em detrimento à área da saúde. “Nenhum contrato sobre aquisição de instrumentos foi assinado. Todos os recursos do Estado, volto a afirmar, estão voltados para a saúde e para a segurança pública”, disse o governador.

A aquisição de instrumentos mencionada pelos sites é referente a uma licitação de dezembro do ano passado, que foi homologada em janeiro e que trata de aquisições com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

“Não é o governador quem decide sobre isso. Não é dinheiro do Governo do Estado do Amazonas”, frisou, ao destacar que todas as decisões tomadas até agora pelo Governo do Estado são responsáveis e baseadas nas orientações e nos protocolos do Ministério da Saúde ou dos técnicos da administração estadual.

O governador tem feito constantes alertas contra a ação de fake-news publicadas em sites.

Na terça-feira (31) ele usou suas redes sociais para falar sobre o assunto e citou uma noticia falsa de que deputados estaduais teriam votado mensagem governamental reduzindo em 20% os salários dos servidores públicos.

“Olá meus amigos, continuamos aqui trabalhando para combater o coronavírus e também um outro mal, que são as Fake News. Nas últimas horas correu uma informação, sobre uma votação que aconteceu na Assembleia Legislativa. Alguém pegou uma votação virtual, em que os deputados estavam aprovando um projeto e disseram que aquilo dali seria um projeto para redução dos salários dos servidores públicos do Estado do Amazonas. Isso é uma Fake News! Isso é mentira!”, afirmou o governador, que anunciou que os movimentos políticos por trás da Fake News já foram identificados.