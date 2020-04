Marcelo Ramos cobra aprovação de MP a favor dos trabalhadores

Manaus - O deputado federal Marcelo Ramos (PL) cobrou, ontem (1 º), do governo uma Medida Provisória (MP) que, resguarde a renda dos empregados que poderão ter seus contratos de trabalho suspensos, por meio do uso de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Em reunião de líderes realizada na terça-feira (31), na Câmara dos Deputados, o vice-líder do PL, expressou o caráter de ultimato que ecoou do Parlamento. “Esse foi um dos pontos definidos pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (Democratas), por causa da urgência da proposta. Afinal, temos de dar respostas ao povo brasileiro. Os empregadores estão vendo chegar o quinto dia útil do mês e estão desesperados, não sabem o que fazer. Alguns estão até, açodadamente, demitindo funcionários”, disse Ramos.

O parlamentar apelou ao governo federal que encaminhe imediatamente uma MP, acerca da suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada que garanta o pagamento de até 70% dos benefícios para quem ganha até R$ 1.800,00, a partir da liberação do seguro desemprego, complementado por recursos do FAT. O restante seria pago pelos patrões.

Se isso não acontecer, afirma Marcelo Ramos, a exemplo do que foi feito com o auxílio emergencial, a Câmara escolheria um dos Projetos de Lei (PLs) já apresentados por congressistas sobre o tema, para trâmite imediato.

O deputado lembra que ele mesmo apresentou o PL 843/2020, que estabelece a renda nestes casos. A pressão é para que as medidas de socorro do governo sejam postas em prática antes de iniciada a folha de pagamentos dos empregados do mês de abril.

Entre outros projetos prioritários, para os próximos dias, os líderes da Câmara definiram as PECs do Orçamento de Guerra, dando mais flexibilidade para o governo destinar recursos para o combate ao coronavírus e, do Banco Central, que cria linhas de créditos para pequenas e médias empresas.