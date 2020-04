Pré-candidatos se preparam para possível adiamento das eleições

Manaus – Devido ao cancelamento e adiamento de diversos eventos no mundo por conta do novo coronavírus, muitos partidos do Amazonas analisam um possível adiamento das eleições municipais que estão previstas para ocorrer em outubro deste ano. E com isso diversas estratégias são analisadas pelos pré-candidatos à prefeitura de Manaus.

Para alterar a data das eleições é necessário da aprovação no Senado e na Câmara, em dois turnos, mas apesar do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, afirmar que decisão de adiamento das eleições cabem ao Congresso Nacional muitos parlamentares já se preparam para a atual situação, é o caso do vereador Chico Preto (DC). “Eu continuarei trabalhando com ou sem o adiamento das eleições, mostrando que minha candidatura é honesta. Continuarei firme, defendendo pautas em que eu acredito e luto, para mostrar aos amazonenses que sou verdadeiro e não tenho empecilhos que me impeçam de fazer a minha missão”, explicou o parlamentar.

Chico Preto (DC) diz que continuará trabalhando com ou sem o adiamento | Foto: Divulgação

Videoconferência



Com a atual situação nacional, a maioria da população está em isolamento e com isso os pré-candidatos também optam por realizar reuniões por videoconferência e usarem as tecnologias para desenvolverem suas atividades.

E mesmo que os tempos sejam de crises e incertezas, o deputado federal e pré-candidato a prefeito, José Ricardo (PT), afirmou está esperançoso com a atual situação e espera que a pandemia seja controlada o quanto antes.

“A campanha política só começa em agosto e eu espero que até lá, essa fase mais difícil em relação ao Coronavírus já tenha passado. Tenho esperança que as medidas já estão sendo tomadas e com o empenho da população em se prevenir, não teremos consequências tão grandes em relação a outros países”, ressaltou Ricardo.

O deputado destacou ainda que se o número de casos crescer até o início da campanha política será sim necessário o adiamento das eleições | Foto: Divulgação

O deputado destacou ainda que se o número de casos crescer até o início da campanha política será sim necessário o adiamento das eleições. “Eu defendo a adiamento das eleições caso mais pessoas sejam identificadas com o vírus, inclusive acredito que a saúde pública deve ser uma temática muito importante para serem abordadas nessas eleições, pois é de interesse coletivo e precisa ser discutido e melhorado”, disse o petista.

Segundo assessoria, Alberto Neto (PRB) deixou de lado a temática das eleições e busca se dedicar para minimizar os impactos do Covid-19 | Foto: Divulgação

A assessoria do deputado federal Alberto Neto (PRB) informou que o parlamentar deixou de lado a temática das eleições e busca se dedicar para minimizar os impactos do Covid-19 na população. Alberto destinou ainda, aproximadamente R$ 27 milhões para ações de combate ao vírus.



Segundo a assessoria, o objetivo de Neto é trabalhar de forma legislativa, para desenvolver medidas que possam diminuir os impactos da pandemia no cenário da saúde e economia, priorizando sempre a população. Vale ressaltar que o deputado não desistiu da candidatura.

O TSE manteve para o dia 4 de abril, como data limite, a filiação partidária dos candidatos que pretendem concorrer às eleições deste ano e reafirmou que não possui poder para alterar o calendário eleitoral prevista pela legislação eleitoral.

Na luta pelo adiamento

Na última segunda-feira, 30, o adiamento das eleições tem ganhado forca entre os senadores Major Olimpio (PSL-SP) e Elmano Ferrer (Podemos-PI) que buscam unir os pleitos federais, estaduais e municipais, para evitar gastos com campanhas eleitoras durante o ano da pandemia. Segundo o senador, Major Olímpio a economia esperava o valor R$ 1,5 bilhão, além dos recursos do fundo eleitoral, que não seriam utilizados. Os senadores se mobilizam para elaborar PEC’s que reforcem o adiamento das eleições para 2022. Para o documento ser apresentado é necessário que os parlamentares recolham assinaturas de outros 26 parlamentares.

O ex-governador Davi Almeida (Avante) informou está preparado para qualquer decisão que o Congresso realizar. | Foto: Divulgação

Mesmo que o adiamento não seja confirmado, o ex-governador Davi Almeida (Avante) informou está preparado para qualquer decisão que o Congresso realizar.



“Nós já temos um partido completo com 62 candidatos e estamos preparados para as eleições quando elas ocorrerem, sejam em dezembro ou em 2022, nosso trabalho não para e está sempre preparado para os desafios”, finalizou Almeida.