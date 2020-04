Deputado propõe criação do ‘Programa Bolsa Energia Amazonense’

Manaus - Um Indicativo ao governo do estado foi encaminhado, ontem (2), pelo deputado estadual, Adjuto Afonso (PDT). A proposta em caráter emergencial, que leva o nome “Programa Bolsa Energia Amazonense”, sugere outra medida econômica para amenizar os prejuízos causados pelo Covid-19.

O programa será executado em benefício exclusivo de imóveis com unidades consumidoras residenciais localizadas tanto em zona urbana, quanto de transição e rural, seguindo critérios pré-estabelecidos pelo governo. "Já se constata um prognóstico gravíssimo de perda de receita dos cidadãos de baixa renda, decorrente das medidas restritivas, principalmente às atividades comerciais e de serviços não essenciais, adotadas no enfrentamento da emergência de saúde pública. Faz-se urgente adotar medidas extraordinárias para amenizar efeitos econômicos negativos da população de baixa renda, que corre risco de migrar para o perigoso status de vulnerabilidade social", justifica o parlamentar no documento.

Medidas

Residente com o consumo de energia do ciclo de faturamento mensal igual ou inferior a 100kwh, deve ser beneficiário do ‘Programa Tarifa Social de Energia Elétrica’ do governo federal. O futuro beneficiário deve estar inscrito no ‘Cadastro Único de Programas Sociais’ com cadastro ativo e atualizado; não possuir mais de uma unidade de consumo cadastrada em seu nome e mediante identificação do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

O consumidor que tem energia elétrica do ciclo de faturamento mensal igual ou inferior a 400kwh, além dos critérios acima, deve ter consumo pelo uso de equipamentos destinados à sobrevida, habitada por família inscrita no cadastro único com renda familiar inferior a três salários mínimos e que, um dos membros residentes seja pessoa com patologia, cujo tratamento requeira o uso contínuo de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que demandem o consumo de energia elétrica.