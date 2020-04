Aleam vai fiscalizar aplicação de recursos contra o Covid-19

Manaus – Parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), discutiram por meio de sessão virtual na manhã de ontem (2), a possibilidade de criar uma Comissão Especial (CE) para fiscalizar a aplicação dos recursos estaduais direcionados ao combate do coronavírus, para as prefeituras do interior. Dos 62 municípios do Estado, alguns destes a exemplo de Beruri e Tefé, declararam situação de calamidade pública.

Com os decretos, os prefeitos ficam autorizados a adotar medidas administrativas e, de ordem financeira como compras de itens sem licitação. Essas ações são voltadas ao fortalecimento da saúde local. A aplicação correta dos recursos em meio à pandemia, deve ser apurada por todos os deputados da Aleam, caso seja a comissão CE seja instaurada.

Mayara Pinheiro (Progressistas), defende que a fiscalização dos recursos, seja dividida por calhas, devido as grandes dimensões territoriais do Estado. “Vou fazer parte dessa comissão, porque acredito ser muito importante a criação desta. Além de mostrar transparência do Poder Legislativo, também, é uma resposta direta à sociedade. Essa fiscalização vai ser dividida por calhas, haja vista que somos um estado com grandes dimensões territoriais. O Decreto de Situação de Emergência por esta Casa, nos termos do que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 65, deve ser feito pelo Parlamento e neste sentido, se faz necessário e responsável que a Casa acompanhe de perto a forma como os recursos têm sido dispendidos”, defendeu a deputada.

Ricardo Nicolau (PSD), diz ser favorável a averiguação dos recursos, contanto que a fiscalização mantenha seja compatível com a competência da Casa. “Sou favorável à criação de uma comissão desde que o trabalho seja em cima dos recursos estaduais. Ou seja, se o governo do Estado repassar às prefeituras do interior, verbas específicas para o combate ao novo coronavírus. Porém, se o objetivo da comissão for apenas apurar a aplicação dos recursos de origem dos próprios municípios, eu não seria favorável, porque essa fiscalização é de competência das Câmaras Municipais e não da Aleam”, explicou o parlamentar.

Para Álvaro Campelo (Progressistas), a iniciativa fiscalizadora deve anteder os futuros pedidos dos municípios sobre o “Estado de calamidade”, antes de um possível pico da Covid-19. “Neste momento grave é preciso que os recursos públicos, destinados aos municípios do Estado, sejam corretamente aplicados na saúde. Se até o final do mês, tivermos pedidos (de Estado de Emergência) de todos os municípios do interior, precisaremos que os 24 deputados fiscalizem a devida aplicação desses recursos. Para viabilizar um controle, podemos criar 8 grupos com 3 deputados, cada e dividir pelo número de municípios. O estado de calamidade não pode ser uma autorização expressa para se gastar sem à obediência aos ditames legais”, ponderou deputado.

Transparência à população

Dermilson Chagas (PP) também se mostra favorável ao encaminhamento e sugere a criação de um “portal da transparência”, onde a população possa ter acesso, em tempo real, sobre a distribuição e aplicação de recursos ao combate da epidemia. “Sou favorável a fiscalização dos recursos. No entanto, gostaria que mais medidas fossem adotadas, como criar um site específico, para mostrar os gastos no combate ao coronavírus. Essa ação, daria transparência à população, para compreender o montante de recursos que estão sendo disponibilizados à causa. Dessa forma, os gastos monitorados e bem aplicados, trarão retorno à sociedade, sobretudo aquilo que é essencial neste momento”, reforçou deputado estadual.

Carlinhos Bessa (PV) acredita que no momento atual de pandemia, o papel da Casa legislativa deve conceder seguridade nas decisões emergenciais e dar garantia da aplicação dos recursos a quem mais precisa. “Eu apoio! Nós deputados estaduais, somos fiscais do Estado e acho viável termos uma comissão que possa fiscalizar a aplicação desses recursos. Precisamos dar seguridade a esse processo e à população na garantia da aplicação dos recursos. Principalmente na efetividade do combate à covid-19”, concluiu o político.