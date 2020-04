Bolsonaro diz que 'falta humildade' a Mandetta e que mandou recado

Bolsonaro se mostrou insatisfeito com o ministro | Foto:





O presidente Jair Bolsonaro disse na noite desta quinta-feira que nenhum de seus ministros é 'indemissível' e que 'falta humildade' ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ao ser questionado sobre as declarações do presidente, Mandetta disse que está trabalhando e não viu a entrevista.

"Olha, o Mandetta já sabe que a gente esta se bicando há algum tempo. Não pretendo demiti-lo no meio da guerra. Em algum momento, ele extrapolou. Respeitei todos os ministros, ele também. A gente espera que ele dê conta do recado. Tenho falado com ele. Ele está numa situação meio... Se ele se sair bem, sem problema. Nenhum ministro meu é indemissível", disse Bolsonaro, em entrevista a rádio Jovem Pan.

Bolsonaro disse que, "em alguns momentos", Mandetta teria que "ouvir um pouco mais o presidente da República".

"Ele (ministro) tem responsabilidade, sim. Ele cuida da Saúde, o Paulo Guedes cuida da Economia, e eu entro aqui no meio para cuidar das duas áreas", disse.