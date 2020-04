'Parcerias são essenciais para FPS’, diz secretária

Manaus - O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), é um dos órgãos importantes na gestão de um governo, preocupado com a promoção e desenvolvimento dos cidadãos. O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), convidou para representar o FPS, a secretária Kathelen de Oliveira Braz dos Santos, 34 anos, natural de Manaus. Antes de assumir atuava na área empresarial, a qual também desenvolvia na área social com ações e doações filantrópicas.

Em entrevista para o Em Tempo a gestora falou dos trabalhos, frutos do órgão que conquistou ao longo de 2019 e, dos desafios deste 2020, em decorrência especialmente do Covid-19.

Em Tempo: Como funciona o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e em que linhas ele atua?

Kathelen Braz: O FPS tem por objetivo o desenvolvimento da cidadania, buscando equidade social e econômica, mediante a destinação de recursos a órgãos da Administração Pública Estadual e, projetos que contribuam para o fortalecimento de organizações para fins não econômicos que contemplem: prioritariamente projetos que desenvolvam ações relacionadas às metas prioritárias do Governo. Posso destacar essas prioridades como a redução da pobreza, fome, desemprego, diminuição das desigualdades, combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, atendimento às mulheres vítimas de violência, melhoria da qualidade de vida dos idosos, deficientes físicos e ações em serviços de saúde.

ET: Qual a forma do FPS de ajudar a superar a crise econômica causada pelo covid-19?

KB: O Fundo possui o programa ‘Crédito Solidário’. Esse programa leva um sistema de crédito desburocratizado para cidadãos que necessitam de um incentivo, no interesse de entrar no mercado de trabalho. Este incentivo é uma opção de investimento que varia entre R$200 e R$2mil reais. Além do Edital 001/2020, voltado para o setor primário, lançado em janeiro no valor de 10 milhões, possibilitando que cada Organização da Sociedade Civil (OSC) apresente uma proposta/plano de trabalho no limite de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), viabilizando a execução de projetos autossustentáveis, ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda. Apesar da pandemia não podemos deixar de fomentar nessas áreas.

ET: De que imediação o FPS alcança o pequeno produtor?

KB: A organizações são beneficiadas por meio de chamamento público, um dos exemplos mais próximos é a Cooperativa de Fruticultura dos Agricultores do município de Manacapuru. A COOPFAMMA, foi contemplada com um caminhão e, com esse veículo os cooperados fazem o escoamento da produção, saindo assim das mãos dos atravessadores. E com isso eles conseguem participar do PREME, chegando nas feiras da ADS e na merenda escolar. Temos também a Associação de Reciclagem e Preservação Ambiental, que por meio dos nossos fomentos já estão desenvolvendo sacos plásticos e fornecem para os supermercados.

ET: Quais são as prioridades do FPS para 2020?

KB: O principal objeto do FPS no ano de 2020, além de colaborar, coordenar, articular em apoio a pandemia do novo coronavírus, é retomar as ações no setor primário, pois o último edital no setor primário foi em 2017 e de lá pra cá, não tivemos outro. Com isso e preocupando com Êxodo rural, lançamos o edital 001/2020, fazendo com que os associados permaneçam em seus lugares, cuidando de suas plantações, escoando suas produções entre outras, de uma forma mais digna, mais humana. E principalmente dar aos produtores rurais, por meio do edital 001/2020 uma melhor forma de trabalho. O nosso objetivo é alcançar os 11 municípios (de 62), que ainda não estão nos programas e chamamentos públicos do FPS. A maioria deles estão na calha do alto Solimões.

ET: Fala mais sobre as estratégias traçados para alcançar as metas de 2020?

KB: Temos firmado parcerias importantes nesse ano de 2020. O trabalho em sociedade com outras secretarias tem sido fundamental para alcançarmos nossos objetivos. O Instituto de pesos e medidas (IPEM), é um bom exemplo disso. No início do ano o instituto apreendeu condicionadores de ar, que estavam em situações irregulares, mas estavam em perfeito estado para uso, conseguimos por meio da parceria destinar os condicionadores para várias instituições que precisavam do equipamento. Outra participação do IPEM com a doação de 30 galões de álcool em gel de 5kg cada um, também proveniente de apreensão, por estar sendo vendido de forma irregular. Além disso o FPS trabalhou com quase todas as secretarias de Estados, nas campanhas “doe um brinquedo e ganhe sorrisos” e “natal dos ribeirinhos”.

ET: Quantas Osc’s são parceiras do FPS? Existe alguma que tem pessoas no grupo de risco do coronavírus, se sim, como o FPS tem dado suporte a eles?

KB: Nós temos parceiras por meio das emendas parlamentares do ano de 2019. Atualmente, temos cerca de 51 Organizações civis, aguardando apenas do conselho deliberativo. Do grupo de risco temos algumas como: casa do idoso, casa Andréia, lar das Marias, Nova Aliança, entre outras. O suporte é por meio das parcerias com elas, para melhor acomodar seus usuários. Por isso pedimos também a empatia de toda sociedade civil. É um trabalho que precisa contar com a sensibilidade popular e parcerias imprescindíveis.

ET: O edital lançado esse ano, há algum outro projeto em andamento?

KB: Estamos em fase de conclusão da construção e instalação da ecoterapia no batalhão da Polícia Militar no bairro do dom Pedro, é um projeto que estamos em andamento desde o ano 2017. O projeto envolve também a secretaria de Estado de infraestrutura (SEINFRA). O interesse deste trabalho em conjunto, é proporcionar um novo ambiente para os alunos que se utilizam do projeto, ou seja, estamos melhorando o ambiente tanto aos usuários quanto para o próprio animal. Proporcionando assim melhor qualidade de vida a todos os usuários, que envolvem as pessoas com deficiências e aos animais envolvidos (no caso só cavalos) que, passaram a ter um melhor espaço a ser usado com a nova estrutura.

ET: Como o Fundo de Promoção Social tem atendido as pessoas tendo em vista o decreto do Governador de prevenção ao coronavirus?

KB: Temos um movimento grande de atendimento presencial, seja um atendimento técnico, financeiro ou jurídico, para as Organizações da Sociedade Civil que, nos procuram pelo telefone. Hoje por conta do coronavirus, todos os servidores do FPS estão trabalhando em home-office, dando suporte a todas as associações e cooperativas que nos buscam. Bem como também as pessoas que foram cadastradas no programa ‘Crédito Solidário’, mas ainda não receberam por conta das medidas preventivas a pandemia.

ET: Como está a situação das pessoas em situação de rua, sendo atendidas na arena Amadeu Texeira?

KB: Em dois dias, Governo do Amazonas atende 520 pessoas em situação de rua na Arena Amadeu Teixeira. Quem chega na arena, seja por encaminhamento ou por demanda espontânea, passa por uma triagem com profissionais de saúde e faz um breve cadastro social com a equipe da SEAS, na presença de assistentes sociais e psicólogos. Em seguida, vem o acesso ao serviço de acolhimento que inclui banho e refeições. A preocupação prioritária é com a saúde da população. Os casos de acolhimento emergencial para esse público, contamos com o apoio dos profissionais da saúde, que orientam sobre a permanência dessas pessoas no local (Amadeu Teixeira).

ET: Em relação aos números entre doações da iniciativa privada e da população, quanto já foi arrecadado? E todo o material arrecado será destinado somente as pessoas em situação de vulnerabilidade social?

KB: De quarta-feira (25/03) a sexta-feira (27/03), 720 doações de voluntários individuais da sociedade civil foram entregues no abrigo. Além desta ajuda, os servidores do Estado que atuam no espaço contam com o apoio de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e também de empresas privadas. As empresas privadas que realizaram doações para o abrigo foram Bemol e TV Lar, que ofertaram centenas de colchões, e o Centro Universitário do Norte (UniNorte) e Pharmakos D’Amazônia, que produziram milhares de fracos com álcool em gel que serão doados às casas que desenvolvem trabalho social junto aos idosos e grupos em vulnerabilidade social. O DB Supermercados doou 500 máscaras e 500 cestas básicas. Videolar-Innova S/A e Magistral doaram 6.500 tampas para embalagens de álcool em gel e 5 mil garrafas do tipo pet de 250 ml respectivamente.