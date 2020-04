“Volta para casa”, diz Marcelo Amil ao se filiar no PCdoB

Manaus - Após um mês de conversas e análises, o advogado Marcelo Amil aceitou o convide do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e será o mais novo filiado da sigla no Amazonas. Jovem e com ideais pautados em um projeto político que traz novos rumos para a cidade de Manaus, Amil vê a filiação como uma “volta para casa”.

“Um dos principais pontos de escolher o PCdoB foi voltar para casa. Isso porque eu já fui filiado ao partido quando eu tinha 18 anos. Foi o primeiro partido da minha vida e, inclusive, deixei muitos amigos lá. E voltar nesse momento em que o Brasil precisa afirmar uma posição é muito importante porque o PCdoB sempre teve uma posição firmada”, relata Amil, que pretende continuar com a mesma visão política sendo uma frente de defesa da democracia em oposição à direita.

Além do advogado, aproximadamente 50 pessoas, decidiram deixar o Partido da Mobilização Nacional (PMN) e seguir ao lado de Marcelo, também vão integrar a nova sigla. Um dos que continua ao lado de Amil nessa nova trajetória é o sociólogo Luiz Carlos Marques. Ele revelou que a decisão de ir para o PCdoB se pautou na tradição do partido que milita ao lado dos trabalhadores.

“O PCdoB tem espaço para participar do jogo político. Um partido de tradição! Nós fomos basicamente banidos da construção de um partido, que abandonou a sua essência socialista e partiu para a extrema direita. A nossa opção foi buscar conversar com um partido que tem o nosso perfil, que pudesse agregar os valores que nós defendemos. E todos os valores que nós defendemos estão no Partido Comunista do Brasil, que é um partido que busca a transformação da sociedade via o parlamento, com políticas voltadas, principalmente, para o povo trabalhador. A nossa ida junto com o Marcelo para o PCdoB aconteceu porque nós somos um grupo unido, que quer mudanças efetivas e, para isso, nós temos que agir juntos”, disse Marques.

O presidente estadual do PCdoB, Eron Bezerra, comentou sobre a chegada de Marcelo Amil e deixou as portas abertas para a construção do processo democrático também para os novos filiados.

“É com imensa alegria que nós recebemos a filiação de um expressivo grupo de militantes, oriundos do PMN, liderados pelo jovem e talentoso advogado Marcelo Amil, que agora se juntam as fileiras do centenário do PCdoB. São militantes da cultura, da comunicação, do esporte, comunitários, profissionais liberais, ativistas religiosos, indígenas. Um bom time. Gente da melhor qualidade, que se junta na luta para construir um mundo sem fome, sem desemprego, sem corrupção, sem violência e de prosperidade: um mundo socialista. Aqui, como militantes, terão o legítimo direito de disputar qualquer cargo e posto dentro do PCdoB. Sejam bem-vindos”, disse Eron Bezerra, que também é Professor Doutor na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Amil, ressalta que as conversas com as lideranças do PCdoB foram positivas. Sobre a participação dos novos filiados no próximo processo eleitoral, Marcelo Amil disse que todos estarão à disposição do partido com o objetivo de construir uma proposta sólida para Manaus.

“Foi uma conversa entre grupos, o grupo que deixou o PMN e o grupo do PCdoB. Felizmente, nós vimos que há muitas convergências. O projeto político que os dois grupos defendem é um projeto que já vinha sendo discutido desde outubro do ano passado. Então, o alinhamento e a afinidade são totais. A expectativa é continuar a construção desse projeto para Manaus. Apresentar uma alternativa para sociedade mostrando que ondas passam, propostas efetivas ficam e o PCdoB sempre teve propostas efetivas e agora a gente vai continuar fazendo isso acontecer”, finaliza o filiado.

*Com informações da assessoria.