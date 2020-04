Mirtes Salles assume presidência da PRB Mulher

Manaus - Durante a sessão plenária virtual da Câmara Municipal de Manaus (CMM) desta segunda-feira (6), a vereadora Mirtes Salles, anunciou que deixou o Partido Liberal (PL) na última sexta-feira (3), e que agora faz parte do Republicanos e irá assumir a presidência da antiga sigla ‘PRB’ Mulher.

Segundo a vereadora, o partido aposta na participação feminina, além de aumentar o movimento das mulheres na política. “Vou treinar e capacitar nossas pré-candidatas as eleições municipais de 2020, mulheres republicanas, para que elas tenham mais condições de disputa neste pleito”, disse Mirtes.

Covid-19

Já no decorrer do pequeno expediente, a parlamentar municipal elogiou a iniciativa do setor privado, especialmente, a do grupo Samel que implantou a Ventilação Não-Invasiva (VNI), no atendimento aos pacientes infectados pelo novo coronavírus.

A VNI é feita numa cápsula, manobrada pelos fisioterapeutas, Manoel Santana de Amorim e Elton Rico Souza da Silva.

"A Samel tem oferecido soluções aos pacientes quando produz uma cápsula respiradora diminuindo o tempo médio de internação de pacientes com o novo coronavírus e aproveito para conclamar as universidades que deem sua parcela de contribuição também no combate à pandemia", finaliza Mirtes Salles.

*Com informações das assessoria.