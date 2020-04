Após ter gavetas limpas, Mandetta diz que vai ficar

Mandetta entrou em choque com o presidente Jair Bolsonaro | Foto: Divulgação





O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse na noite desta segunda-feira que continua no cargo. A declaração foi dada após o presidente Bolsonaro cogitar substituí-lo. Mandetta entrou em choque com o presidente Jair Bolsonaro, em razão de orientações divergentes no enfrentamento ao novo coronavírus, que já matou 553 pessoas no país. Mais cedo, o GLOBO publicou que Bolsonaro tinha decidido pela demissão de Mandetta, elaborando, inclusive, o ato de exoneração do ministro.

"Hoje foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho. Ficaram com a cabeça avoada se eu iria permanecer, se eu iria sair. Gente aqui dentro limpando gavetas. Até as minhas gavetas. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome: Covid-19", disse Mandetta.

O ministro destacou, ao lado de cinco secretários, que continua na pasta e afirmou que o trabalho de sua equipe começou nesta semana com "mais um solavanco", sem citar diretamente a instabilidade no cargo.

"Infelizmente, começamos com mais um solavanco a semana de trabalho. Esperamos que a gente possa ter paz pra poder conduzir. Enquanto essa paz tiver colocada, a gente conta com a colaboração dos órgãos de imprensa, eu não atendi nenhum de vocês nem ontem nem hoje durante o dia, foram milhares de centenas de pedidos, então eu só espero que a gente possa aqui, com essa equipe, nós vamos atravessar, nós vamos trabalhar", afirmou.