FAB pode auxiliar no transporte aérea de pessoas para o interior

Manaus - O deputado estadual, Adjuto Afonso (PDT) fez um Indicativo ao governo do estado ontem (07), solicitando que o Executivo firme parceria com o Primeiro Esquadrão do Nono Grupo de Aviação (1º/9º GAV), da Força Aérea Brasileira (FAB), a fim de promover o retorno de pessoas que estão em Manaus, voltem para os municípios do Amazonas que residem, os quais permanecem impossibilitadas de retornarem ao interior, em razão ao Decreto que proíbe o transporte fluvial e terrestre de passageiros.

Adjunto explica que o estado teve que adotar medidas preventivas e necessárias para minimizar os impactos, por causa da pandemia. “Consequentemente, muitos estão sem local para ficar, sem recursos financeiros para sustento básico e por fim, correm risco de contaminação e de lotar mais ainda os hospitais locais", afirma o parlamentar.

Em paralelo, o político fez a Indicação, também, que a FAB possa transportar os cidadãos infectados pelo novo coronavírus do interior para hospitalização em Manaus, tendo em vista os recursos escassos nos municípios.

Vale ressaltar que, o 1º/9º GAV, da FAB, conhecido como Esquadrão Arara, dentre outras, tem a finalidade de integrar a Amazônia, transportando diariamente passageiros e cargas para as comunidades e Pelotões de Fronteira, além de suprir as necessidades de comunidades isoladas e de difícil acesso na Amazônia, sejam civis ou militares.

A FAB realiza importantes missões de transporte aéreo logístico, a exemplo, combustíveis, insumos para as Forças Armadas e uma série de outras cargas como provas do ENEM, urnas eleitorais, alimentos e remédios. Esse Esquadrão também realiza Evacuações Aeromédicas (EVAM), sendo responsável por várias vidas salvas na região.