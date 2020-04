Partidos articulam ações digitais para aquecer pré-campanhas

Manaus - Os presidentes e dirigentes do Partido dos Trabalhadores (PT), Democracia Cristã (DC) e Republicanos, explicam que as estratégias digitais, tem sido a solução buscada pelas legendas. Para manter em dia as filiações, reuniões e demais assuntos ligados à pré-campanha eleitoral, em meio à pandemia de covid-19.

Devido as recomendações de isolamento social, determinadas pelos órgãos de saúde em relação ao contágio do coronavírus, as mídias sociais têm sido aliadas na comunicação entre os diretórios e pré-candidatos.

Sobre isso, Silas Câmara, presidente estadual do Republicanos 10, acredita que há pelo menos dois anos, as campanhas políticas nas redes sociais têm surtido mais efeito do que a campanha nas ruas. “Com cada vez mais restrições à propaganda nas ruas, como a divulgação em outdoors e até mesmo a utilização e distribuição de camisetas, bonés. A saída é continuarmos fazendo as ações por meio digital. Dessa forma, lançamos pré-candidaturas em todas os municípios do Estado. Aumentamos nosso corpo de filiados, além de articular parcerias”, explicou deputado federal.

Mesmo em meio à pandemia, Câmara explica que aumentou o alcance do partido nos municípios do interior, ganhando mais filiados. “Já somamos mais de 23 mil filiados, a maioria em Manaus, por ser o maior colégio eleitoral. Também por meio das redes, movimentamos a nosso favor, 10% dos vereadores e 10% de prefeitos com mandatos no Amazonas. Na eleição de outubro, nossa capilaridade chega até 21 prefeituráveis, 600 candidatos às Câmaras municipais por todas as cidades e 29 vice-prefeitos, além de coligações com outros partidos em 14 municípios”, afirma o político.

Sirlam Cohen, presidente do diretório municipal do Democracia Cristã (DC), afirma que o partido fechou com antecedência os nomes para eleição. Ele ainda diz, que a sigla deve aguardar o ‘desenho’ dos grupos políticos para definir parcerias. “Chico Preto é nosso pré-candidato a prefeito sem nenhuma possibilidade de voltarmos atrás. Nossa principal estratégia nesse momento é usarmos as redes sociais, para levarmos nossas propostas e conquistarmos apoio. Toda semana fazemos lives com homens e mulheres que compõe as nossas fileiras de pré-candidatos à Câmara municipal. Assim que estiver definido o ‘desenho’ dos grupos partidários, iniciaremos as conversas no sentido de agregar força para campanha”, ponderou Cohen.

Sobre o impacto do coronavírus na campanha, Sirlan, declara que caso as eleições não sejam adiadas, partidos que não são familiarizados com as mídias digitais, deverão sentir dificuldades. “O coronavírus vai ter imensa influência na forma de fazer campanha esse ano. Se a data da eleição não mudar, as redes sociais serão de fundamental importância. Quem não estiver familiarizado com ela vai ter enorme dificuldade”, ressalta o presidente municipal do DC.

Já no Partido Trabalhista (PT), o cenário é semelhante ao demais partidos. Sinésio Campos, deputado estadual e presidente da sigla no Amazonas, explica que a sede da legenda está fechada. “A sede do PT está fechada desde o decreto. Nosso atendimento está sendo feito apenas pelas mídias sociais. Os processos de filiações, reuniões e demais assuntos ligados à campanha eleitoral, em meio à pandemia estão sendo resolvidas desse modo”, disse o parlamentar.

Campos ainda ressaltou que devido o avanço da pandemia no Estado, todas as iniciativas favoráveis ao combate à doença são válidas. “Diante da gravidade que se apresenta todos somos responsáveis e precisamos agir como tal para combater essa pandemia”, concluiu o petista.