MPT doa R$ 325 mil de verbas de indenizações trabalhistas

Manaus - A Justiça deferiu o pedido do Ministério Público do Trabalho do Amazonas (MPT) que, requereu duas destinações no montante de R$ 325.012.40 para a instituição Cáritas Arquidiocesana de Manaus, a qual cuida das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A primeira destinação, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tem como objetivo “mobilizar a doação de recursos, itens de higiene pessoal, alimentos não-perecíveis, entre outros artigos para a população em vulnerabilidade social, para o enfrentamento dos efeitos da crise de saúde e social causada pela pandemia de Covid-19”, via ação da instituição Cáritas Arquidiocesana de Manaus, mantendo a ‘Campanha Solidária Puxirum Manauara’.

A segunda destinação, no valor de R$ 175.012,40 (cento e setenta e cinco mil, doze reais e quarenta centavos), será utilizada para o projeto de apoio financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade de Manaus (nacionais e migrantes), com o custeio de aluguel social pelo prazo de até três meses.

Essas duas estratégias de atuação pretendem diminuir os efeitos socioeconômicos que estão sendo vivenciadas pelos pequenos trabalhadores autônomos e migrantes, decorrentes da paralisação e suspensão temporária de suas atividades laborais.

A Cáritas Brasileira está organizada em uma rede com 187 entidades-membro disposta em 12 regionais e cinco articulações Regionais.

*Com informações da assessoria.