Projeto propõe redução de salários de vereadores de Manaus

Manaus - O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Joelson Silva (Patriotas), voltou nesta quinta-feira (9), a dar o recado para os vereadores, se referindo ao Projeto de Resolução nº 003/2020, de autoria do vereador Chico Preto (DC), que propõe a redução de 50% dos salários de vereadores durante o período de calamidade pública.

Joelson informou que a proposta é ilegal e inconstitucional, além de possuir vícios formal e material. “Os vereadores de Manaus estão livres para realizar qualquer tipo de doação nesse momento de pandemia, desde que não infrinjam a legislação eleitoral e nem utilizem da iniciativa para fazer palanque político em pleno ano de eleições”, disse Silva

Ainda em crítica o PL, o presidente da CMM, esclarece com base na Constituição Federal, artigo 29, inciso VI, e na Lei Orgânica do Município de Manaus (Loman), no artigo 30, inciso VI, que os subsídios dos vereadores são fixados, por meio de Lei no último ano da Legislatura, para vigorar na legislatura seguinte.

"Muito admira que um vereador que é advogado tenha elaborado um projeto como esse, que não se sustenta, por vários motivos. Primeiro, porque o proponente não possui legitimidade para apresentar tal matéria. Nem mesmo se todos os parlamentares quisessem, não poderíamos legislar sobre os subsídios atuais", explicou o presidente.

O parlamentar observou, ainda, que o ato de fazer doações nesse momento, não deve ser considerado uma obrigação, mas voluntário. Citou também as emendas impositivas que foram destinadas pelos vereadores ao combate da doença, como um divisor de águas nessa guerra contra o mal.

"Todos queremos contribuir, mas, dentro da lei e o momento é de unidade, fazer o que for melhor para o povo. Os médicos, enfermeiros, anestesistas e demais profissionais da saúde são os verdadeiros heróis. A eles é que devemos nosso respeito e reconhecimento. Tudo o que os políticos fizerem, neste momento, não é nada mais do que obrigação; compromisso pela vida", finaliza o parlamentar.

Para o autor da propositura, vereador Chico Preto (DC), defendeu que tem legalidade na proposta do PL. “Vamos sair do campo jurídico - que obviamente tem suas brechas - e adentrar na questão prática. O salário do vereador é oriundo do dinheiro dos pagadores de impostos. Essas pessoas estão em dificuldade, então é uma questão de justiça que nós os ajudemos. Tenho convicção de que se os vereadores se propuserem a contribuir desta forma, não haverá desculpa jurídica que impeça. Eu sei que muitos já fazem isso mensalmente, também faço, mas penso que é hora de fazer de maneira organizada”, afirma o parlamentar.

Já Elias Emanuel (PSDB), ressalta que há outras maneiras de ajudar nesse momento de pandemia. “Sobre o projeto do colega Chico Preto, acredito que a transferência de recursos da Ceap, além do remanejamento das emendas que já foi feito seria uma alternativa viável. O meu gabinete não está utilizando, porque são recursos para executar um trabalho de rua, quando se está todos os dias no bairro em contato com as pessoas, o que nesse momento não é possível”, disse o vereador.

Ainda sobre o PL, o parlamentar municipal, lembra que se a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), analisar e considerar que tem mérito e não fere nenhuma Lei ou regras de prestação de contas, votaria no projeto do vereador do DC favorável.

Sassá da Construção (PT), afirmou que se a Lei permitisse sem ferir a legitimidade, doaria todo salário e da cota Ceap para o combate do covid-19. “No entanto, consultei advogados e um procurador e, por Lei isso não é permitido. O que ele está fazendo é campanha política, se promovendo, também, não consulta os colegas parlamentares. A lei não permite que os salários sejam reduzidos para que sejam doados, tem um artigo que confirma isso. O que se pode fazer é doar uma parte por vontade própria”, finaliza o petista.