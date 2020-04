Impasse entre pré-candidatos à prefeitura agita PSD

Manaus - Três pré-candidatos do Partido Social Democrático (PSD), movimentam suas bases para validar apoio. Entre esses os nomes de destaques estão Sidney Leite, Hiram e Ricardo Nicolau figuram como os principais prefeituráveis.

Segundo os bastidores as plenárias do partido, segue o impasse para quem será o pré-candidato da legenda, para as eleições municipais, a qual ainda está em discussão no Congresso Nacional sobre a possibilidades da eleição previstas para o fim deste ano.

O vereador Hiram Nicolau, já havia declarado anteriormente que não iria disputar reeleição para Câmara Municipal de Manaus (CMM). Desta vez, reiterou que deixa seu nome à disposição, apesar da preferência natural da sigla pelo seu irmão, Ricardo Nicolau. “Não vou disputar a reeleição, tenho uma situação indefinida no meu partido. Mas me coloquei à disposição para ser candidato a prefeito de Manaus. Antes vou conversar com minha família para tomar qualquer decisão, porém pela experiência, Ricardo deve vir primeiro”, afirmou o parlamentar.

Ricardo Nicolau, que é deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), manifestou por meio de nota, declarando: “Qualquer questão envolvendo política partidária tem de ser definida depois. Não estou preocupado em falar sobre política agora, não é o momento para isso. Estou concentrado em resolver e ajudar na questão do novo coronavírus. Agora é hora de união para salvar vidas e evitar que o sistema de saúde entre no colapso absoluto”, declarou Nicolau

Já Sidney Leite informou, através da sua assessoria por mensagem que deve se posicionar sobre a questão, em vídeo que será divulgado nas suas redes sociais, nos próximos dias.

A assessoria do PSD, não havia respondido as solicitações até o fechamento da edição.