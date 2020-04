Eleitor quer ações efetivas do poder público contra o covid-19

Manaus - Eleitores manauaras manifestam seus posicionamentos sobre as incertezas provocadas pela pandemia de Covid-19, quanto ao pleito municipal, previsto para ocorrer nos próximos seis meses. Os impactos da crise do coronavírus podem ser decisivos para determinar a adesão, as abstenções e preferências de voto do eleitorado.

Para o gerente de loja Aykell Freitas, exercer o direito do voto, após a crise do coronavírus, não será prioridade. “O trabalho de prevenção, a tardia atuação e ausência de planejamento dos governantes não nos estimulam a votar. Desde janeiro, as notícias sobre o vírus já estavam sendo veiculadas no mundo todo. Sendo assim, os governos já deveriam ter traçado um plano de ação antes de ‘estourar a bomba’”, comentou o gerente.

Freitas afirma que a decepção se dá pela falta de união entre os políticos que, mesmo enfrentando uma crise humanitária, têm priorizado assuntos triviais. “É lamentável que, para alguns, os interesses partidários sejam prioridade, mesmo em uma situação de pandemia. Manobras sujas, falta de humanidade em meio a uma calamidade pública. Esperava ver uma união entre os poderes em prol do povo, e não a mesma briga de egos de sempre”, desabafou.

Beatriz Lages, estudante de medicina, também observa uma polarização política, até mesmo nas medidas de combate ao coronavírus. “Ser favorável ou não ao tratamento com medicamentos, como a hidroxicloroquina, é uma decisão de saúde que não deve ser politizada. Ser ‘anti-bolsonaro’ ou ‘pró-bolsonaro’, aqui não está em questão”, pondera Lages.

A acadêmica também critica a “convocação” de estudantes finalistas de saúde, para atuar em hospitais. “Pedir que estudantes ajudem no combate ao coronavírus é um tanto irresponsável, tendo em vista a falta de experiência desses com a situação de pandemia. Isso aumentaria ainda mais o número de infectados.Talvez eles se tornem um dos maiores vetores de transmissão. Além disso, a falta de investimento na produção de EPIs, de fato eficazes, só propiciaria a disseminação do vírus”, ressalta Beatriz.





Mais rigidez





| Foto: Reprodução

Luma Alves, estudante de direito, também endossa os discursos de invalidação das ações políticas na contenção do vírus. “O poder público pode ser responsabilizado diretamente pelas mortes, por não agir em favor do controle da pandemia de modo efetivo. O Estado já poderia ter instituído mais rigidez, com quem não estivesse cumprindo as medidas de isolamento. Multar quem estivesse promovendo ‘festinhas’ e ‘sociais’ com pequenas aglomerações, porque o brasileiro só respeita quando dói no bolso”, completa Alves.

Michael Pessoa, motorista de aplicativos, declara que votaria normalmente em outubro. No entanto, também responsabilizaria o poder público ou políticos por não agirem em tempo hábil de controlar o contágio. “Sou favorável ao isolamento social. É necessário fornecer condições para nos mantermos isolados”, disse o motorista.

A estudante de fisioterapia, Jessica Farias, defendeu o fortalecimento das iniciativas de assistência social emergencial e do Sistema Único de Saúde (SUS) como respostas mais rápidas e eficazes para o combate à Covid-19. “O ideal seria criar um módulo emergencial do Cadastro Único (Cadúnico) para abranger mais cidadãos impactados; além de reforçar o benefício em dinheiro a todos os brasileiros incluídos, já que o isolamento social é o meio mais eficaz no combate ao vírus. Outras medidas emergentes seriam melhorar as estruturas hospitalares e aumentar o quadro de funcionários da área da saúde, dos que estão na linha de frente”, conclui Farias.





Análise





Santiago diz que o povo está em negação com os atuais governantes | Foto: divulgação

O cientista político Carlos Santiago explica que há um sentimento de negação da população aos atuais governantes e representantes, um movimento que ganhou força com a pandemia. “O atual cenário demonstra justamente a fragilidade das áreas essenciais, como saúde, transporte coletivo, promoção de novos empregos, bem como de serviços de água e esgoto e da fraca atuação dos órgãos de defesa do consumidor. Além disso, o eleitor assiste a uma disputa absurda entre governadores e o presidente da República, ou entre prefeitos e governadores para saber quem pode mais”, esclarece.

Santigo ainda comenta que essas situações deixam o interesse coletivo em segundo plano, podendo tornar as eleições, em tempo de pandemia, uma armadilha para a classe política. “O pleito, sob esse prisma, pode trazer resultados inesperados para os atuais mandatários. Por isso, alguns políticos com cargos municipais lutam pelo adiamento das eleições. Eles temem ser responsabilizados por tudo que não foi realizado. Quando o brasileiro tinha o combate à corrupção e melhoria na segurança pública na agenda eleitoral, ele deu o recado nas urnas. Agora, com o coronavírus, o eleitor pode usar o voto para novamente mostrar o seu descontentamento”, enfatiza o cientista.





Jackson alerta que, se muitas vidas não forem poupadas, o povo cobrará | Foto: divulgação

Para o cientista político, Jackson Serafim, que vive os bastidores da política há muitos anos, crises como essa causam dois extremos. “Certo que um desses extremos pode aumentar a popularidade de quem exerce o poder ou arrasá-lo. Este é o momento em que a população verá, de forma clara, se escolheu grandes governantes e parlamentares ou líderes medíocres. E, sem dúvida, o número de mortes e a comoção que isso pode trazer causarão efeitos destruidores, principalmente para os governos que se mostrarem mais fracos no gerenciamento da crise”, considera Serafim.

De acordo com a Constituição, o Estado poderá ser responsabilizado pelas mortes. “É dever do Estado garantir o direito à saúde para todos. O vírus é devastador e, em todo o mundo, vidas serão ceifadas, até que se descubra uma forma de combater o vírus. E as pessoas compreendem isso. Mas, há um sentimento de que a forma como a saúde tem sido negligenciada, há anos, tem agravado muito o cenário atual. Mais do que nunca, as políticas de saúde estão sendo testadas. E, se muitas vidas não forem poupadas, certamente a fatura que o povo cobrará será alta”, finaliza o cientista político.