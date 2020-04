Gestor do Prosamim fala sobre os desafios do projeto em Manaus

Manaus - Criado em 2003 para solucionar os problemas de habitação e saneamento na cidade de Manaus, o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) atravessa uma nova fase no Amazonas, com a perspectiva de tornar a capital com estruturas adequadas no tratamento de esgoto.

Em entrevista ao EM TEMPO, o coordenador da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Marcellus Campêlo, fala sobre os planejamentos para o saneamento, diretrizes de implantação do programa em outras localidades do Amazonas e a condução dos trabalhos na atual gestão governamental.

Campêlo é amazonense, tem 49 anos e é Engenheiro Civil, formado há 27 anos pelo Instituto de Tecnologia do Amazonas (Utam). O coordenador é especialista em saneamento básico, possuindo amplo conhecimento em torno do Prosamim, com atuação na fase de implantação do programa em Manaus. A UGPE é o órgão que atua na execução, fiscalização e acompanhamento das obras do Prosamim.

Em Tempo – Com a pandemia da Covid-19, quais foram as medidas adotadas pelo órgão para o andamento das obras e ações?

Marcellus Campêlo – Os colaboradores da UGPE vêm seguindo todas as recomendações publicadas nos decretos governamentais, no intuito de combater o avanço da transmissão da Covid-19. Devido a essa situação de pandemia que estamos vivendo, todas as intervenções do programa que estão em andamento irão passar por uma reavaliação do cronograma de conclusão, assim como o replanilhamento de investimento por parte do Governo do Estado, devido ao remanejamento de verbas para a saúde nesse momento tão crítico. No acompanhamento e execução das obras, a UGPE manteve o mínimo de equipes de plantão para atuar nas áreas que estão com intervenções em andamento.

ET – Prosamin executou, em 2019, importantes obras na cidade de Manaus. Comente como tem sido realizado esse trabalho.

MC – No ano passado, retomamos e demos continuidade em várias obras do Prosamim voltadas para a questão do saneamento. Outras estão sendo executadas. No ano passado, concluímos os 24 quilômetros de rede de esgoto implantados nos bairros do São Raimundo, Santo Antônio, Aparecida, Glória, Presidente Vargas e Centro. Além disso, há a construção de seis elevatórias que são equipadas com bombas. As elevatórias irão receber o esgoto das residências através das redes de coleta para, posteriormente, enviá-lo até à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no bairro do Educandos, zona Sul. Esse pacote de obras tem o objetivo de garantir o tratamento do esgoto despejado das residências no rio Negro e na bacia do São Raimundo.

ET – Sabe-se que está sendo construída uma Estação de Tratamento de Esgoto na cidade. Qual o benefício que essa obra vai trazer para a população?

MC – A Estação de Tratamento de Esgoto está sendo construída pelo Prosamim no bairro do Educandos. O objetivo é fazer a correta captação de efluentes que saem das casas para melhorar o abastecimento nessas localidades e reduzir o índice de poluição nas águas do Rio Negro. A previsão de inauguração é para este ano de 2020. A ETE faz parte das obras de saneamento, da terceira fase do programa, e irá tratar o esgoto das casas de mais de 130 mil pessoas que residem nas zonas Sul e Oeste.

ET – Para o ano de 2020, quais obras estão sendo executadas e previstas para serem inauguradas na capital?

MC – O Prosamim vem atuando na finalização da terceira fase do programa, e as obras que estão sendo executadas são intervenções urbanísticas e de mobilidade urbana, que estão localizadas nas zonas Sul e Oeste da capital. O programa vem fazendo intervenções nas avenidas Leonardo Malcher e Parintins, onde irão ser reassentadas 170 famílias que residiam sob as margens do igarapé Mestre Chico, que banha os bairros da Cachoeirinha e Praça 14. Essa obra compreende a revitalização do espaço, construindo redes de drenagem, áreas de convívio e praças para a população do entorno. A outra operação está localizada no leito do igarapé do 40 e compreende uma área entre as avenidas Silves e Maués, entre os bairros da Cachoeirinha e Japiim. O Programa está agindo na remoção dos imóveis que já foram desocupados e segue realizando as mudanças das outras residências. Nesse trecho do leito do igarapé do 40, será construída uma pista interligando as Avenidas Silves e Maués ao distrito industrial até a área central da cidade através da Manaus Moderna. A outra intervenção do programa está localizada na Rua Barcelo,s no bairro da Praça 14, é uma obra que tem como objetivo desocupar a área das nascentes do igarapé Manaus. Estamos realizando os últimos ajustes nas obras da Ligação Viária Luiz Antony, região do bairro Presidente Vargas, e que será uma via alternativa aos motoristas que saem dos bairros da zona Oeste em direção à área central de Manaus, por meio da Rua Luiz Antony, no bairro da Aparecida, zona Sul.

ET – O Prosamin beneficiou mais de 90 mil pessoas com moradias, desde a sua criação. Com esse êxito, como estão as tratativas de ampliar para outras cidades amazonenses?

MC – Os estudos preliminares de implantação do programa iniciaram na primeira quinzena de março, deste ano, com a visita das equipes da UGPE e de técnicos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), órgão financiador do programa, aos municípios de Coari, Parintins, Itacoatiara e Iranduba. Nessas cidades, já foram observados os aspectos na área da engenharia, social e ambiental.

ET – Nesse aspecto de expansão do programa, o Prosamim teve a primeira experiência fora de Manaus ao implantar o Programa de Saneamento Integrado de Maués (ProsaiMaués). Quais os resultados desse trabalho?

MC – O ProsaiMaués realizou, em 2019, obras de saneamento básico, urbanísticos e socioambientais para melhorar a qualidade de vida da população da cidade, construindo mais de 18 mil metros de rede de coleta de esgoto e recuperando outros 13 mil metros de redes já existentes, que se encontravam danificadas e assoreadas. O programa também recuperou uma ETE, dotao de equipamentos necessários para coletar e tratar o esgoto de mais de 50% das residências do município. O programa fez a revitalização de espaços públicos como as lagoas da Maresia e do Prata.

ET – O Prosamim não construiu mais moradias, nos últimos anos, e se observa que há um trabalho de fortalecimento nas ações de inclusão social das famílias que moram nos Parques Residenciais. Como vem sendo executado esse trabalho atualmente?

MC – O Programa sempre teve a finalidade de buscar soluções de saneamento básico na cidade de Manaus, e esse trabalho se concentrou nas regiões das bacias do São Raimundo e Educandos, onde houve a maior concentração de áreas alagadiças, por conta dos igarapés. O Programa entregou sete parques residenciais onde, em quatro (residenciais), encontram-se os escritórios administrativos, que são espaços dotados de uma estrutura para acolher os moradores, com atendimentos sociais, oferecer cursos profissionalizantes feitos em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e empresas privadas, além de realizar oficinas socioeducativas com as famílias, crianças moradoras,, cursos de geração de emprego e renda.

ET – Atrelado à execução das obras, o Prosamim tem uma minuciosa gestão socioambiental. De que maneira esse trabalho é executado?

MC – Todas as obras e intervenções do programa seguem as diretrizes baseadas no Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA), que é um sistema criado em 2012 por engenheiros ambientais e técnicos do Governo do Amazonas, com apoio de especialistas do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O SGSA cria uma série de procedimentos que tem por objetivo garantir a segurança ambiental, arqueológica e social em todas as etapas da execução do projeto. Entre as atividades desempenhadas pela UGPE, no âmbito dos licenciamentos, existe uma preocupação com a gestão do Patrimônio Arqueológico. Essa atividade está descrita no Plano de Gestão Ambiental e Social dos Programas, documento utilizado como norteador das ações de gestão e monitoramento dos Projetos financiados pelo BID, bem como instrumento nas obras do Governo do Estado do Amazonas desempenhadas pela UGPE.

ET – Existe um trabalho executado pela UGPE que são os repasses de obras ao poder público municipal, no caso a prefeitura de Manaus, após serem concluídas por parte do Governo do Estado. Explique como se dá esse processo e quais os passos já tomados para a execução de repasse dessas obras.

MC – Essa era uma questão que estava pendente há vários anos e conseguimos, nessa atual gestão, fortalecer esse diálogo com a Prefeitura, para as tratativas no repasse das obras e parques urbanos construídos pelo Prosamim. Essa tratativa foi um alinhamento institucional proposto pela UGPE, a fim de fortalecer algumas instituições municipais, para que as mesmas tivessem condições operacionais de receber esses espaços