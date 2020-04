Profissionais de saúde podem receber no salário 40% de insalubridade

Manaus - Um Projeto de Lei de autoria do deputado federal José Ricardo (PT), juntamente com o deputado Carlos Veras (PT), prevê o pagamento de 40% de insalubridade aos profissionais de saúde que estão atuando nas unidades de saúde do Brasil.

José Ricardo explicou que esse projeto estabelece percentual máximo de insalubridade dos trabalhadores. “Enquanto a população continua orientada a ficar em distanciamento social, em casa e junto as suas famílias, os servidores estão atuando em situações de extremo risco dentro dos hospitais. Muitos profissionais de saúde já perderam a vida para esse vírus”, disse o parlamentar.

A Constituição Federal é incisiva ao dizer que o trabalhador tem o direito à insalubridade assegurada, quando o exercício de sua profissão o colocar em risco, incluindo o biológico. E a Norma Regulamentadora Nº 15, do Ministério da Economia, que em seu anexo 14 trata das Atividades e Operações Insalubres, é contundente ao declarar como insalubre os trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios demais estabelecimentos de saúde.

O requerimento de urgência foi protocolizado na semana passada, por meio do líder do Partido dos Trabalhadores da Câmara Federal, deputado Enio Verri (PT), e aguarda aprovação em plenário ainda esta semana.