Eleitores de Bolsonaro repudiam ‘desmandos’ no combate ao covid-19

Manaus – As controversas decisões do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido), sobre a pandemia do Covid-19, tem dividido opiniões de apoiadores no governo e balançam a popularidade até mesmo entre eleitores e simpatizantes. O Brasil alcançou o patamar de 1.532 mortes notificadas por coronavírus e 25.262 casos de infectados.

Eduardo Wilson professor de inglês, afirma que Bolsonaro tem perdido para si mesmo, não levando a sério situação do vírus no País. “Interferir na atuação do ministro da saúde, sem qualquer conhecimento de causa é se ‘queimar’ pela boca. Até mesmo Donald Trump teve de recuar nesse tom minimizador da crise, após milhares de americanos morrerem. Luís Henrique Mandetta tem feito um bom trabalho, baseado na ciência. Apoiar e reforçar decisões técnicas sem contrariar, seria o correto a se fazer desde o início”, desabafou o eleitor.

Na live presidencial do último domingo (12), Jair afirmou que o vírus está “indo embora”, sem qualquer embasamento cientifico. Para especialistas, o Brasil ainda não alcançou o pico da pandemia. "Parece que está começando a ir embora essa questão do vírus, mas está chegando e batendo forte a questão do desemprego. Assim, necessitamos cada vez mais de liberdade", afirmou Bolsonaro.

Segundo previsão feita pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a infecção pela doença deve disparar neste mês e continuar crescendo até junho, quando essa curva deve começar a desacelerar.

A dona de casa Leila Souza, também, acredita que Bolsonaro esteja perdido na crise. “Bolsonaro enxerga as medidas de proteção tomadas pelos governadores como algo ruim. Acredito que ele esteja ‘enciumado’ e ache que apenas o presidente tem o poder da caneta. A população espera um presidente sério e atuante, que coopere com as outras instituições do Brasil”, declarou a simpatizante.

Segundo o instituto Datafolha, 75% dos brasileiros defendem o isolamento social. A medida duramente criticada por Bolsonaro, o qual insiste em culpar os governadores e prefeitos pela recessão causada pela falta da movimentação dos trabalhadores do comércio, industrias e demais setores. A pesquisa tem uma margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Redes sociais

Nas redes sociais do próprio Bolsonaro, apoiadores também começam a demonstrar arrependimento ou divergência em questões como o isolamento social, a principal medida recomenda pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no objetivo de evitar o contágio do coronavírus.

“Penso que ao invés do Presidente estar se ‘digladiando’ com Mandeta, deveria acatar as decisões e se sentir orgulhoso dele, porque estamos orgulhosos de pela primeira vez um Presidente colocar cada ministro competente em sua pasta”, contou uma seguidora.

“Presidente me desculpe, mas o senhor foi muito infeliz no que disse. Precisamos parar esta epidemia no Brasil e no mundo todo, e o certo a fazer e se isolar. Do que adianta as coisas voltarem ao normal e esse vírus continuar ‘rodando’, matando pessoas? Sinceramente, muito infeliz sua declaração”, escreveu outro seguidor.

Após o presidente publicar a visita em comércios locais de Brasília, abraçando e cumprimentando simpatizantes, recebeu diversos comentários reprovando as aglomerações causadas por ele. “O senhor não poderia ter ido dar as mãos aos seus apoiadores. ESTOU CANSADA DE DEFENDER O SENHOR. Sua vaidade já passou dos limites!”, desabafou a apoiadora de Jair Bolsonaro.