Proposta pode suspender mensalidades do 'Bolsa Universidade'

Manaus - Os estudantes de baixa têm sofrido com os impactos causados pelo Covid-19, em sessão virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) o deputado estadual, Álvaro Campelo (Progressistas), anunciou na manhã desta terça-feira (14), a proposta de isenção temporária do pagamento de mensalidades aos beneficiários do Programa Bolsa Universidade (PBU), da Prefeitura de Manaus, enquanto durar o momento crítico na saúde pública motivada pela pandemia mundial.

O parlamentar explica que a medida é uma forma de amparar os universitários que, não vão ter condições de pagar suas mensalidades, por estarem impossibilitados de manter seus ganhos mensais. “Muitos estudantes, mesmo com a bolsa, estão tendo dificuldade para honrar seus compromissos. Portanto, este requerimento pede à Prefeitura de Manaus a suspensão temporária do pagamento de mensalidades aos alunos que perderam seus empregos ou tiveram seus ganhos reduzidos em razão da pandemia”, afirmou Campelo.

Medidas

O deputado, ressaltou em seu pronunciamento com preocupação o aumento de casos confirmados do coranavírus no interior do estado, em especial, Manacapuru. Em razão disso, fez a solicitação à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM) de 20 respiradores para o município, além de solicitar os mesmos aparelhos para o hospital de Lábrea, que também atende as cidades Canutama e Tapauá.

Álvaro Campelo, apresentou outras indicações ao Governo do Amazonas para o envio de kit’s de testes do Covid-19 a todos os municípios do estado; requerimento aos prefeitos do Amazonas, para que, dentro das possibilidades legais e orçamentárias, isentem os contribuintes da cobrança de IPTU e Alvará; indicação à Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e ao Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), pedindo a doação de cestas básicas às famílias inscritas no programa Bolsa Família e que possam direcionar esforços para doação de auxílio-gás, no valor de R$15,00, para cada família com renda per capita não superior a R$500,00.