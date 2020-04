Deputado pede licença não remunerada do mandato para combater Covid-19

Manaus - O deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD) anunciou nesta terça-feira (14), que irá formalizar um requerimento de licença não remunerada das funções parlamentares por 60 dias, em razões de interesse particular. Conforme previsto pelo Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e pela Constituição Estadual, não há necessidade de convocação de suplente devido ao afastamento não ultrapassar 120 dias.

Em seu pronunciamento feito na sessão plenária virtual da Aleam, o parlamentar informou que nesse período se dedicará integralmente às atividades na área da Saúde, coordenando ações de enfrentamento ao novo coronavírus. “Ficarei apenas como diretor do Grupo Samel e creio que vou ser mais útil dentro dos hospitais para ajudar o povo do meu Estado”, declarou.

Dirigindo-se a seus eleitores, Ricardo Nicolau, reafirmou seu compromisso de continuar fiscalizando e cobrando ações do poder público. “Este é um comunicado que me deixa triste por um lado, mas contente por outro. Eu devo satisfação a mais de 30 mil pessoas que acreditaram em mim na eleição passada. Fui eleito para ser deputado, mas pela urgência, não vejo outra forma de ser mais útil senão me afastando temporariamente”, disse.

O deputado também ressaltou que sua decisão foi motivada por críticas e ameaças à sua atuação fora do parlamento. Na semana passada, Ricardo Nicolau já havia se posicionado contrariamente a tentativas de politização em torno dos debates sobre a pandemia, que já soma mais de 1,2 mil casos confirmados e 71 mortes no Estado e que está presente em 15 municípios.

“Infelizmente, as pessoas ainda acham que tudo é política. Mas isso não é política, é vida. E com vida não se brinca. E aí vêm pessoas querendo prejudicar o nosso trabalho, dizendo que eu vou ser processado por desvio de função. Que processem. Mas eu estou fazendo com a consciência limpa, com a consciência tranquila de estar fazendo o melhor para a sociedade”, assegurou.

Hospital de campanha

Durante o comunicado, o deputado informou que está trabalhando na gestão do Hospital de Campanha Municipal desde a última quinta-feira, 9. A unidade foi montada em tempo recorde pela Prefeitura de Manaus em parceria como o Grupo Samel e a empresa Transire no prédio de uma escola localizada no bairro Lago Azul, zona norte da capital.

“Se precisar da minha ajuda aonde for, nós estamos aqui pra trabalhar. Entramos no hospital de campanha na quinta-feira, trabalhamos duro, 24 horas, para transformar uma escola em um hospital. Não tenho dúvida de que esse será o hospital de campanha mais bem equipado, mais bem preparado e dentro das normas, do Brasil. E vai cumprir um grande papel”, finaliza o parlamentar.





*Com informações da assessoria.