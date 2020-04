Projeto prevê isentar PPB em produtos usados na contenção ao covid-19

Manaus - O deputado federal, Marcelo Ramos (PL) apresentou nesta quinta-feira (15), um Projeto de Lei que suspende a necessidade de exigência do Processo Produtivo Básico (PPB), referente aos produtos utilizados na prevenção e combate a Covid-19. Na prática, durante o período da pandemia, essas empresas teriam tratamento fiscal semelhante ao previsto no decreto de criação da Zona Franca de Manaus (ZFM).

Segundo Ramos, que pediu regime de urgência para a votação do seu PL, a medida atingiria as indústrias brasileiras produtoras de álcool igual ou acima de 70%, desinfetantes, acessórios de proteção e outros itens. “Para que os efeitos do Covid-19 sejam atenuados e seu enfretamento seja mais eficaz, se faz necessário o estímulo à produção de diversos itens, sobretudo equipamentos de proteção individual do setor médico, aparelhos de terapia respiratória, por exemplo. Isso num cenário de curto prazo em que ainda inexiste vacina contra a doença”, argumentou deputado federal.

O parlamentar entende que o Brasil não possui uma produção nacional suficiente em diversos itens e, a maior parte destes produtos vêm da China que, se encontra demasiadamente sobrecarregada devido à demanda global.

Marcelo Ramos sustenta a necessidade de dar a máxima prioridade para a produção destes materiais, sem a exigência de procedimentos que só são viáveis em tempos de normalidade. “As diversas fábricas do Brasil, como é o caso de estados como Amazonas, Bahia, São Paulo, Paraná, podem encontrar um caminho mais fácil, após a aprovação deste projeto de lei, para converter temporariamente suas linhas de produção para a fabricação de equipamentos e produtos que sejam absolutamente necessários para o esforço de combate a Covid-19”, revelou o político.

Pela Lei n° 8.387, de 30 de dezembro de 1991, o processo produtivo básico é o conjunto mínimo de operações, no estabelecimento fabril, caracterizando a efetiva industrialização de determinado produto. Além do fim temporário de exigência de PPB, as indústrias brasileiras de produção de itens relacionados em tabela abaixo também teriam descontos de Imposto de Renda e PIS/Confins.