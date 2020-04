CMM usa comissões especiais para priorizar combate ao Covid-19

Manaus – O andamento das comissões parlamentares da Câmara Municipal de Manaus (CMM), também sentiu o impacto epidemia de Covid-19. Por conta do isolamento social, os vereadores foram afastados do trabalho fiscalizador das ruas, e vem tentando amenizar, as possíveis paralisações e prosseguir com o processo legislativo da Casa.

O vereador Wallace Oliveira (Pros), membro titular da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), afirma que a CMM tem seguido os ritos normalmente, apesar da perda de atuação direta nas ruas. “Temos usado a tecnologia ao nosso favor, e desenvolvemos nossas atividades de forma muito próxima da presencial. Sendo assim, nas quartas-feiras, temos reuniões de comissões. O que realmente fica comprometido, é o nosso contato diário com o eleitor e a população nos bairros, nas comunidades e as visitas técnicas para acompanhar as demandas” explica.

Gilvandro Mota (PSDB), presidente da Comissão de Serviço e Obras Públicas (Comserp), diz que a Casa tem atendidos às solicitações das comissões, e se esforçado para entregar projetos com qualidade. “Todas as vezes que fomos demandados nesse período, conseguimos nos reunir para fazer a relatoria das proposições. Analisamos dois projetos de autoria do Executivo municipal, ponderamos e aprovamos. Sob minha responsabilidade, apresentei em tempo hábil as solicitações requeridas. A assessoria jurídica tem colaborado conosco, para fazermos indicações adequadas e garantir projetos com mais qualidade”, justifica.

O presidente Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Comticdetre), Amaury Colares (Republicanos), afirma que a pasta tem voltado atenções para proposituras, que beneficiem a população, frente a epidemia. “Estamos deliberando preferencialmente projetos referente a pandemia do COVID-19, em caráter de urgência, seja de tramitação ou votação. O plenário virtual e as reuniões de comissões têm tido esse objetivo. Aprovar as leis, regulações, benefícios, incentivos; bem como obrigações e isenções que estão em pauta seja em qualquer das pastas. Tudo isso para combater, enfrentar e reduzir os riscos dessa pandemia”, conclui.

Projetos

O Bolsa auxílio emergencial, aprovado pela CMM no início de abril, concede bolsa auxílio emergencial de R$ 300 por dois meses, e beneficia 1,2 mil microempreendedores dos centros de comércio das galerias populares, ambulantes e catadores de resíduos ligados aos projetos de coletas seletivas apoiados pela Prefeitura de Manaus.

Numa atuação direta, realizada durante a pandemia, a CMM já remanejou aproximadamente R$ 9 milhões de emendas impositivas, que foram destinadas pelos vereadores para a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Outra medida importante, também no campo da saúde, foi a aprovação do Projeto de Lei número 065/2020, que autoriza a oferta de práticas terapêuticas complementares na rede de assistência à saúde do município de Manaus.