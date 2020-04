Deputado indica criação de ‘Plano de Ação Social de Renda Mínima’

Manaus - Foi encaminhado para o Governo do Amazonas, na manhã desta terça-feira (15), o indicativo do deputado estadual, Dermilson Chagas (sem partido), para a criação de um ‘Plano de Ação Social de Renda Mínima’, utilizando R$ 500 milhões da sobra orçamentária do exercício anterior de 2019.

A ideia é reduzir os impactos na economia local provocados pela crise do Covid-19, beneficiando diretamente a população mais carente do Amazonas.

Dermilson diz que o valor para criação do Plano é uma parte da sobra de caixa que o Governo do Amazonas, possuindo o quantitativo de R$ 4,8 bilhões de recursos diversos e, tecnicamente disponíveis para o enfrentamento da crise.

“O isolamento social horizontal de todos os habitantes, decretado pelo Governo do Amazonas, como estratégia de contenção da doença, atingiu de forma severa, resultando na perda de emprego e renda da população, sobretudo a mais carente, que está obrigada a paralisar totalmente as suas atividades econômicas”, disse o parlamentar.

Ainda em defesa do plano, ressalta que a proposta serve como prevenção para que não haja o desespero daqueles que estão perdendo as suas rendas, podendo resultar, no ponto de vista do político “em caos e violência”.