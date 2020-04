Deputado pede explicação de Cadastro Único do Governo Federal

Manaus - Em razão de denúncias referente ao atraso do pagamento do Auxílio Emergencial, bem como da falta de informação para as pessoas que fizeram o cadastro pelo aplicativo e site da Caixa Econômica Federal (CEF), ainda os que já estavam no Cadastro Único do Governo Federal e que estão há mais de uma semana com a mensagem “em análise”, o deputado federal José Ricardo (PT), apresentou nesta semana requerimento convocando o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e o presidente da CEF, Pedro Guimarães, para prestar esclarecimentos sobre essa situação, mesmo de que forma virtual, em Comissão Geral no plenário da Câmara Federal.

O petista, também, protocolizou requerimento solicitando a esses dois representantes do Governo informações referentes aos procedimentos que estão sendo adotados para agilizar a análise de todos os cadastros para o recebimento do auxílio emergencial, bem como o calendário de pagamento e o número de pessoas que receberão o benefício por estado da federação e por município do Amazonas.

“Esse auxílio emergencial foi aprovado nesse valor mais alto, após muita pressão dos parlamentares de oposição do Congresso. É bom lembrar que o Governo só queria pagar R$ 200. E foi aprovado como emergencial para ser liberado o quanto antes. O Governo deve explicações à sociedade”, declarou José Ricardo

Cadastro

O Auxílio Emergencial destinado aos trabalhadores informais, Microempreendedores Individuais (MEI), autônomos e desempregados, que tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia, foi aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República. É a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, que estabeleceu o benefício no valor de R$ 600 a ser pago por três meses, para até duas pessoas da mesma família. Para as famílias em que a mulher seja a única responsável pelas despesas da casa, o valor pago mensalmente será de R$1,2 mil.

De acordo com o Governo Federal, mais de 30 milhões de brasileiros fizeram o cadastramento no aplicativo Caixa para receber o Auxílio Emergencial. “Mas a demora para aprovação do cadastro tem gerado ansiedade em muitos inscritos, visto a urgência e a necessidade de sustento de suas famílias, nesse período em que suas atividades de trabalho estão paralisadas em muitos setores”, finaliza o parlamentar.