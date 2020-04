PCdoB trabalha para promover a unidade do campo progressista

Manaus - Vanessa Grazziotin é natural de Santa Catarina. Veio para Manaus ainda muito jovem, formou-se em Farmácia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), casou e teve uma filha. Elegeu-se vereadora em Manaus, entre 1989 e 1998, e Deputada Federal em 98, reelegendo-se nas votações seguintes, em 2002 e 2006. Em 2010, foi eleita senadora pelo Amazonas, sendo a primeira representante do PCdoB desde a fundação do partido em 1922, e também a primeira farmacêutica a ocupar uma vaga no Senado Federal do Brasil.

A ex-senadora do PCdoB deixou legado e fez história no Amazonas. Na trajetória política, destacou-se como uma das integrantes à CPI dos Medicamentos e participou do projeto que implantou o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Também fez parte da Comissão Especial que julgou e deliberou durante o processo de impeachment da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff (PT). Nas Eleições de 2018, tentou reeleger-se ao cargo de senadora pelo Amazonas, mas ficou em quinto lugar.

Em entrevista ao EM TEMPO, Vanessa Grazziotin fala sobre sua trajetória como parlamentar e os desafios econômicos e políticos, neste ano de 2020, sobretudo relacionados à pandemia mundial.





Em Tempo – Como a senhora avalia as ações do governo federal e estadual para conter a proliferação da Covid-19 e, ao mesmo tempo, proteger a economia?

Vanessa Grazziotin – As medidas que o governo vêm tomando para conter a pandemia e proteger a economia tem sido extremamente lentas, devido às contradições que existem entre os seus ministérios, o que dificulta a tomada de decisões, resultando em uma enorme dificuldade dos recursos chegarem até os estados e municípios. A consequência disso, por exemplo, é a impossibilidade de acesso aos equipamentos de saúde necessários para o enfrentamento a essa doença. As iniciativas têm partido unicamente do Congresso Nacional. Lembrem-se que, se dependesse do presidente da república, as medidas adotadas seriam a suspensão dos salários por quatro meses, com uma ajuda mensal de apenas R$ 200. Felizmente, o Congresso conseguiu avançar muito nessa proposta, garantindo um auxílio de até R$1.200 por família, possibilitando-lhes ficar em casa, sem precisar irem para as ruas garantir o sustento, diminuindo o risco de infecção. Portando, devido à mobilização também da população, o Congresso Nacional tem conseguido reverter, de certa forma, as ações de Jair Bolsonaro. Quanto ao governo estadual, tem que fazer a sua parte, ajudando não só os trabalhadores como também as empresas, principalmente as micro e pequenas. Precisamos evitar uma quebradeira geral.





ET – Uma questão polêmica foi o anúncio do governo federal de criar uma Zona Franca fora do Amazonas. Quais as possíveis consequências para a economia do nosso estado?

VG – Projetos dessa natureza sempre existiram. Enquanto fui parlamentar sempre atuei para impedir que isso acontecesse, demostrando quanto o Amazonas possui particularidades, a exemplo do isolamento geográfico, grande extensão territorial com concentração demográfica na capital, além da imperiosa necessidade de proteger a floresta amazônica. Porém, Bolsonaro andou prometendo, no período da campanha, conceder autorização de instalar outras zonas francas nos estados vizinhos. Precisamos ficar atentos, pois as condições não são as mesmas e ficaríamos, mais uma vez, em grande desvantagem.





ET – A equipe econômica do governo Bolsonaro pretende encaminhar ao Congresso uma reforma tributária em quatro etapas. O que a senhora entende como uma reforma fiscal ideal para alavancar a economia brasileira e gerar empregos?

VG – Fizeram uma reforma que retirou direitos dos trabalhadores, uma reforma previdenciária que dificultou o acesso à aposentadoria e que reduz os benefícios a serem concedidos. Encaminharam a reforma administrativa que também prevê a retirada dos direitos dos servidores públicos, alegando o falso pretexto de combate aos privilégios, o que não é verdade, afinal receber R$2,600 de salário não é privilégio. Portanto, é necessário mudar a lógica do sistema tributário brasileiro, pois quem paga proporcionalmente mais impostos são justamente as pessoas mais humildes, porque,ƍ majoritariamente, a tributação não incide sobre a riqueza, mas sim sobre o consumo. Precisamos cobrar mais de quem tem mais. O Brasil, ao lado da Estônia, são os únicos países que não cobram imposto sobre a distribuição de lucros e dividendos. Não é cobrado imposto sobre grandes fortunas. Uma reforma séria precisaria, obrigatoriamente, mexer com essas bases, promovendo justiça social e, acima de tudo, garantir a sobrevivência da ZFM.





ET – As mulheres correspondem a 51,7% da população brasileira, mas ocupam apenas 15% dos assentos na Câmara Federal. Como aumentar a participação feminina na política?

VG – Na América Latina, só estamos à frente do Haiti e uma pequena ilha do Caribe chamada Saint Kittes. Enquanto deputada e senadora, sempre estive à frente dessa luta por maior participação das mulheres na política, entendendo que essa é uma batalha pela verdadeira democracia. É inconcebível que um país, composto por metade de mulheres, praticamente apenas homens ocupem os espaços de poder. É como se dissessem que as mulheres não têm capacidade. O que obviamente não é verdade. A nossa capacidade é igual à capacidade dos homens. Deixando claro que a nossa luta não é contra os homens, mas sim para estarmos ao lado dos homens, ajudando na tomada de decisões. É importante dizer que só alcançamos o patamar de 15% de assentos na câmara federal após 2018. Antes disso, a média era apenas 10%. Esse crescimento só foi possível devido a um avanço na legislação eleitoral, fruto de uma ação no Supremo Tribunal Federal, garantindo que as mulheres candidatas, que já tinham conquistado o espaço de 30% nas chapas eleitorais, também tivessem acesso a esse mesmo percentual na verba de campanha dos seus partidos, e tempo de propaganda.





ET – Na sua carreira política, a senhora foi vereadora da cidade de Manaus por 3 mandatos, 3 vezes Deputada Federal e teve um mandato como Senadora pelo estado do Amazonas. Quais foram as suas maiores realizações como parlamentar?

VG – Tive muitos projetos aprovados ao longo da minha vida política. Fui a vereadora que mais apresentou emendas à Lei orgânica do Município de Manaus, garantindo, por exemplo, o direito ao passe estudantil no transporte público. Lutei pela construção de creches e escolas. Na Câmara Federal, tive muitos projetos aprovados na área trabalhista, como a lei que garantiu a periculosidade para os vigilantes. Lutei em defesa dos direitos das mulheres, da saúde, inclusive na garantia da vacina contra o HPV para os nossos jovens. Em todos os meus mandatos, sempre busquei ter presença atuante para influenciar nos principais debates e propostas, na construção de um Brasil melhor e mais justo.

ET – Enquanto senadora, teve uma atuação forte na luta contra o Impeachment da presidenta Dilma. A senhora acredita que isso tenha desgastado a imagem do seu Partido, dificultando a sua reeleição ao Senado?

VG – A minha luta sempre foi em defesa da democracia, não uma luta em defesa da Presidenta Dilma. O que o Brasil viveu em 2016 não foi um impeachment, mas sim um golpe. Não era uma ação política contra a corrupção. Não era uma ação política em favor do povo ou para enfrentar uma crise econômica que o Brasil e o mundo viviam. Estamos em 2020 e pergunto, os empregos voltaram? A corrupção acabou? Os salários melhoraram? Cada pessoa precisa se fazer essas perguntas. A verdade tarda mas não falha. Exerci por 30 anos consecutivos mandatos parlamentares, mas não poupei nenhuma fortuna nesse período. Finalizei meu mandato e tive que voltar a trabalhar para sobreviver. Não fiz da política um meio de enriquecimento. Sempre serei muito grata a esse meu estado, é a minha terra sim, pois aqui fui acolhida e construí minha vida. Acredito hoje que o povo está percebendo quem é quem no tabuleiro da política.





ET – O PC do B defende uma frente ampla. Para expandir essa direção, criou o Movimento 65. Isso significa continuação da trajetória do PCdoB?

VG – O objetivo do Movimento 65 é enfrentar uma ameaça concreta à nossa democracia e o obscurantismo que tomou conta do país. A nossa legenda é para abrir o partido aos verdadeiros democratas. Agregando a todos, mesmo aqueles que não concordem com 100% do nosso estatuto ou de nossas ideias, mas que, assim como nós, entendam que é necessário atuar politicamente e garantindo a democracia, a defesa do Brasil, dos trabalhadores e trabalhadoras.





ET – Quais as expectativas do PCdoB para as eleições de 2020? O partido vai ter candidatura própria?

VG – Devemos ter candidatos do nosso partido para concorrer à Prefeitura de Manaus. Estamos trabalhando para promover a unidade do campo progressista, porém, caso isso não se concretize, possivelmente o PCdoB apresentará o nome de Francisco Balieiro, um militante, advogado, ex-juiz, ex-prefeito de Tabatinga. Um camarada que tem contribuído muito com o nosso partido. Com relação à chapa de vereadores, estamos bem otimistas, conseguimos novas filiações importantes, além de companheiros experientes e que tiveram votações expressivas em eleições anteriores, portanto, esperamos eleger, no mínimo, 2 vereadores, podendo chegar a 3. Quero destacar a filiação de vários companheiros que vieram do Partido da Mobilização Nacional (PMN), inclusive o ex-presidente regional do partido, o advogado Marcelo Amil. Isso é muito importante, pois demonstra que, assim como nós, esses companheiros também estão empenhados em defender o melhor para Manaus, Amazonas e Brasil.