Palanque digital: Como as redes sociais se preparam contra ‘Fake News’

Manaus – Com a aproximação das eleições municipais e a incertezas sobre o fim da pandemia de Covid-19, as redes sociais poderão se tornar o principal palanque das campanhas políticas. Por essa razão, as empresas responsáveis pelas principais plataformas sociais, adotam medidas de conscientização para eleitores sobre notícias falsas e orienta pré-candidatos sobre as regulamentações de propaganda.

Segundo Aldo Evangelista, presidente da Comissão de Direito Digital, Startup e Inovação (CDDSI) da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM), o acompanhamento das “fake news” é constante. “A OAB por meio das comissões, acompanha as nuances do direito eleitoral, e anticorrupção, de um modo geral, essas pautas acabam se desdobrando para o direito digital. Sendo assim, as ‘fake news’ são constantemente monitoradas, independentemente de ser ano eleitoral ou não”, explicou o especialista.

Evangelista destaca um dos frutos da Comissão de Direito Digital, um projeto para monitorar a desinformação, a qual ganhou forma para as eleições deste ano. “O ‘Espia Aqui’ é uma iniciativa voltada para acompanhar e analisar a desinformação na internet. O trabalho será feito em parceria com outras instituições, acompanhando o direito eleitoral digital e o processo eleitoral, a que será entregue à sociedade um relatório sobre o fenômeno”, destacou o advogado.

Resoluções

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgou resoluções para o enfrentamento à desinformação, como a vedação da contratação ou realização de disparo em massa de propaganda eleitoral em plataformas pagas na internet. O artigo 9º da minuta, por exemplo, exige que, ao publicar conteúdos em sua propaganda eleitoral, inclusive veiculados por terceiros, o candidato, o partido ou a coligação deve verificar a fidedignidade da informação. Se a informação for comprovadamente inverídica, caberá direito de resposta ao prejudicado ou ofendido. Nesse caso, as sanções penais e multa previstas chega até R$ 30 mil.

No feed de notícias do facebook, serão inseridos conteúdos políticos sobre educação, emprego, segurança e economia. Além de mais transparência nos anúncios, a rede promete remover contas falsas. | Foto: Reprodução

Ações nas redes

Segundo o Relatório de Notícias Digitais do Instituto Reuters, o Brasil possui ao todo 127 milhões de usuários no Facebook, 41 milhões no Twitter e 66 milhões de usuários no Instagram. Já o WhatsApp, é usado por mais de 120 milhões de brasileiros, quase a totalidade dos usuários de internet no país.

As quatro maiores redes sociais assinaram um memorando do TSE, para reiterar o compromisso de combater a desinformação. Dessa forma, visando evitar abusos no período eleitoral, o Facebook, proprietário das plataformas Instagram e Whatsapp, anunciou mudanças nos produtos.

No feed de notícias serão inseridos conteúdos políticos sobre educação, emprego, segurança e economia. A promessa da plataforma é de mais transparência nos anúncios e a remoção das contas falsas.

O Instagram fará uma expansão no programa de checagem de fatos. Sendo assim, publicações que contenham notícias falsas terão sua distribuição filtrada da aba “Explorar” e da pesquisa por hashtags, além de exibir um aviso de conteúdo falso.

O WhatsApp estabeleceu o limite de até cinco compartilhamento de uma mensagem. O objetivo do recurso, de acordo com a companhia é reduzir a disseminação de notícias falsas. Já o Twitter, anunciou que irá rotular e identificar com outras cores, as publicações feitas por figuras políticas que contêm conteúdo de veracidade questionável.

Outra ferramenta em teste, é uma espécie de ‘programa de pontos’ de popularidade, a ideia é impedir que contas falsas ou perfis de "trolagem", acabem assumindo um papel de destaque ou moderação na marcação de posts como falsos ou potencialmente enganosos.