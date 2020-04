TCE suspende indenização a vereadores de Nhamundá

Manaus - O auditor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Luiz Henrique Pereira Mendes, suspendeu no valor de R$ 2 mil, o pagamento aos vereadores da Câmara Municipal de Nhamundá (CMN), a título de indenização por convocação extraordinária.

Segundo a Lei municipal, o pagamento tem como objetivo indenizar os vereadores pela participação nas sessões extraordinárias, para as quais fossem convocados a tomar parte.

Em seu despacho, o auditor Luiz Henrique Pereira Mendes, que é relator das contas do Legislativo de Nhamundá, afirmou que a decisão de indenização aos vereadores é ilegal, uma vez que tal prática é vedada pela Constituição Federal, segundo os parágrafos 7º e 8º do artigo 57.

Ainda segundo o auditor, a referida vantagem pecuniária não possui natureza jurídica indenizatória, mas sim, remuneratória, o que torna incompatível a sua acumulação com o subsídio já recebido pelos vereadores.

Além de orientar o Legislativo a observar as disposições constitucionais sobre o caso, o auditor Luiz Henrique Pereira Mendes determinou que o presidente da Câmara Municipal de Nhamundá, vereador Geraldo Afonso Bindá, seja notificado da decisão para adoção das providências cabíveis.