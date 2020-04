Câmara aprova ampliação de pagamento de auxilio emergencial

Manaus - A Câmara dos deputados aprovou, de forma simbólica, a ampliação do auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais, que passará a incluir pescadores, esteticistas, ambulantes, entre outras categorias, o que significa a adesão de mais de 77 milhões de pessoas no acesso ao benefício.

Para o vice-líder do PL, deputado federal Marcelo Ramos, milhões de pessoas estavam de fora do auxílio. "São pessoas que já atravessam muitas dificuldades por conta da crise e que passam a contar com esse benefício, que passa a incluir mais vinte categorias de trabalhadores informais”, disse.

A medida modificou o que o Senado havia aprovado, e, portanto, terá de retornar para nova análise dos senadores. Só depois poderá ir à sanção presidencial.

Também foi aprovado destaque que permite o pagamento a beneficiários com CPF ou título de eleitor de irregular. Neste caso, para o cadastro, deve ser usado um documento de registro civil, como carteira de identidade ou de trabalho ou certidão de nascimento ou de casamento.