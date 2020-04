Wilson Lima fala em “situação no limite” e diz que fake News revoltam

Governador do Amazonas, Wilson Lima | Foto: Divulgação

Festival de Fake News no Amazonas

Embora a situação do sistema público de saúde esteja “no limite”, o governador Wilson Lima diz que o Estado, dentro de suas possibilidades, faz o máximo de seus esforços no enfrentamento da pandemia do coronavírus no Amazonas. Lamenta, entretanto, o festival de fake News (notícias falsas) que circulam nas redes sociais buscando distorcer de todas as formas as ações do governo. “As fake news são revoltantes”, expressa Wilson.



Com um gabinete montado dentro do Hospital Universitário Nilton Lins, de onde gerencia a organização de 400 leitos de UTI que começarão a receber pacientes a partir deste final de semana, o governador assegura que sua gestão não mede esforços na luta para reverter o atual quadro de calamidade vivido no Estado.

Segundo ele, 250 novos respiradores, adquiridos pelo governo, já estão a caminho de Manaus, provenientes dos Estados Unidos e da China.

Wilson afirma apostar nas ações do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, quanto ao atendimento emergencial a pleitos encaminhados há duas semanas ao ex-titular da pasta, Henrique Mandetta, para socorrer o Amazonas. Além disso, o governador também aposta na parceria com a Samel e com várias empresas do PIM, como a Coca-Cola e a Ambev, que estão colaborando com doações de álcool em gel 70.

Beneficência Portuguesa

De acordo com o governador Wilson Lima, pelo menos por enquanto não há qualquer possibilidade de aproveitar a estrutura do hospital da Beneficência Portuguesa nas ações de combate a covid-19.

No início de março passado, ele enviou expediente à cúpula do hospital buscando informações para viabilizar o convênio, mas desistiu depois de saber que o estabelecimento de saúde contava com apenas 15 leitos de UTI sem respiradores.

O convênio do governo com o hospital português foi sugerido na Assembleia Legislativa pelos deputados Therezinha Ruiz (PSDB) e Serafim Corrêa (PSDB).

MDB contra MP 905

Autor de pedido de vista a Medida Provisória 905/2019, do Governo Federal, o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), não vê sentido o Congresso focar a matéria agora.

A MP trata do contrato Verde e Amarelo, ou seja, uma minirreforma trabalhista que o senador acha melhor analisar em outro momento, já que o Congresso está voltado unicamente para o combate a covid-19.

A MP reduz encargos para patrões que contratarem jovens no primeiro emprego e pessoas acima de 55 anos que estavam fora do mercado formal.

Governistas reclamam

Um deputado membro da base situacionista na Assembleia Legislativa reclamou à coluna da falta de maior interação com a bancada por parte da líder do governo na Assembleia Legislativa, deputada Joana Darc (PL).

“A bancada não reúne para debater e acertar ações em plenário, assim fica complicado a gente fazer a defesa do governo em tempos de pandemia”, alfinetou o parlamentar.

Vai dar certo?

Com a mudança de comando no Ministério da Saúde, reina a expectativa quanto às atitudes do novo ministro Nelson Teich quanto aos pleitos encaminhados pelo governador Wilson Lima a Henrique Mandetta.

Além de um time de dez médicos para o combate anticoronavírus, Mandetta havia se comprometido em atender pleito sobre o Tamiflu, medicamento utilizado para amenizar os efeitos de síndromes respiratórias e que está virando artigo raro no País.

28 de Agosto

O Tamiflu é difícil de ser encontrado no Hospital 28 de Agosto, conforme apurou a coluna junto a médicos e enfermeiros da casa de saúde.

Várias enfermeiras infectadas pelo coronavírus lamentam a ausência do medicamento considerado imprescindível para atenuar os problemas respiratórios causados pelo corona.

Evitando riscos

Projeto desenvolvido pelo Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes busca, de forma humanizada, diminuir a distância entre os pacientes internados por covid-19 e seus familiares por meio da tecnologia.

Profissionais da unidade aberta esta semana pela Prefeitura de Manaus, em parceria com o Grupo Samel e o Instituto Transire, apostam em vídeochamadas como alternativa para aliviar a ausência de contato físico determinada para evitar riscos de contaminação do novo coronavírus.

De acordo com o diretor do hospital, Ricardo Nicolau, o projeto de ‘visitas virtuais’ está sendo realizado diariamente, sempre no turno da tarde, dentro das unidades de Terapia Intensiva (UTI) e semi-intensivas.

Psicologia on-line

Preocupada com a saúde mental das pessoas confinadas em casa devido ao isolamento imposto pela pandemia do novo coronavirus, a deputada Therezinha Ruiz (PSDB) pediu ao Governo do Estado a instalação de um serviço de atendimento psicológico on-line, às pessoas necessitadas de apoio

Com a possibilidade de prorrogação do isolamento como medida de enfrentamento à Covid-19, Therezinha solicita que seja viabilizado o atendimento com equipes capacitadas de psicólogos, psiquiatras e terapeutas, visando atenuar as situações causadas pelo confinamento, que podem gerar estados depressivos.

CPI da Cigás

A CPI da Cigás, proposta pelo deputado Josué Neto (PRTB), vai dar o que falar na próxima reunião virtual da Assembleia Legislativa, terça-feira (21).

Josué quer que as investigações apurem o que aconteceu com a montanha de dinheiro, R$ 100 milhões, que a empresa arrecadou em 2019 e ninguém sabe o paradeiro.

Só que outros deputados acham que as investigações devem alcançar outros períodos tendo em vista o tabu que permeou as atividades da Cigás em 20 anos de existência e considerando o gigantesco volume de milhões arrecadados sem retorno algum ao Estado.

Fila em Atalaia

A manhã chuvosa de ontem no Alto Solimões registrou mais uma aglomeração absurda de beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 do Governo Jair Bolsonaro.

Na cidade de Atalaia do Norte, a Policia Militar e o Comitê de enfrentamento da Covid-19 tiveram trabalho para aplacar tumultos e colocar ordem numa fila de beneficiários em frente à Casa Lotérica São Sebastião, da Caixa Econômica Federal.

Projeto “Ieté”

Inpa e Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. (Seda-M) trabalham no projeto “Ieté”, que visa a implantação de uma rede integrada de monitoramento ambiental focada na gestão de efluentes da Bacia Hidrográfica do Educandos e num sistema de recarga artificial de água no aquífero via poços tubulares secos.

A técnica de injeção de água no aquífero local é pioneira no Amazonas.

Coordenado pelo geólogo Márcio Luiz da Silva, do Inpa, o projeto será desenvolvido por três anos (2019-2022) com recursos de P&D da ordem de R$ 7 milhões.

RR Soares demite

A pandemia de covid-19 tirou do sério o líder religioso R.R Soares, mandachuva da Igreja Internacional da Graças de Deus, que promoveu um festival de demissões em toda a estrutura da Rede Internacional de Televisão (RIT TV) dirigida por ele no País.

De acordo com o Portal Portal Comunique-se, as demissões explodiram a partir da segunda quinzena de março quando se acentuaram os casos de covid-19.

Ele mandou embora 100 profissionais de comunicação da Rede.