Após 'furo', secretária da Susam será de novo convocada por deputados

Manaus – Na próxima terça-feira (21), a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) deve convocar novamente a nova secretária de saúde do Estado, Simone Papaiz, a prestar esclarecimento sobre o andamento das ações de saúde do Governo do Amazonas. Simone não compareceu na primeira audiência convocada pelos deputados.

Josué Neto, presidente da Aleam, comunicou, por meio da assessoria de comunicação, que os deputados vão deliberar sobre a ausência da secretária, na próxima sessão ordinária virtual, agendada para terça.

Após a intervenção do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), que negou Habeas Corpus (HC) à Papaiz, a secretária da pasta fica obrigada a comparecer à reunião. A defesa de Simone, tentou justificar a ausência dela por “compromissos assumidos com o Estado do Amazonas e as diversas reuniões diárias para tratar sobre as ações de enfrentamento e combate ao novo Coronavírus”.

A presidente da Comissão de Saúde da Aleam, deputada Mayara Pinheiro (PP), já havia afirmado na última reunião online realizada na sexta (17), que havia apresentado dois requerimentos pedindo o aumento no número de leitos do Delphina Aziz.

“Desde o início dessa pandemia, a Comissão de Saúde tem cumprido o seu papel pedindo respostas à Susam sobre a administração do Delphina e a transparência sobre as ações desenvolvidas para o enfrentamento da Covid-19, e não tivemos as explicações necessárias. Precisamos saber com urgência desse planejamento para ajudarmos e contribuirmos com soluções efetivas”, ressaltou Mayara.